ETV Bharat / state

बाढ़ में डूबी शराब की दुकान, बोतल के चक्कर में खतरा उठा रहे लोग, नदी किनारे जुटी भीड़

जिला प्रशासन की टीम लगातार लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दे रही है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.

LIQUOR STORE IS SUBMERGED
बोतल के चक्कर में खतरा उठा रहे लोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2026 at 7:47 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: कुछ लोग आपदा भी अवसर की तलाश कर ही लेते हैं, भले ही वह तरीका खतरनाक या फिर सेहत के लिए हानिकारक ही क्यों न हो. कुछ ऐसा ही हुआ कुरूद थाना इलाके के नारी गांव में. यहां लगातार हो रही बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं. सड़कों पर पानी का सैलाब भरा हुआ है. सड़क पर गाड़ियां चल नहीं रही बल्कि रेंग रही हैं. मूसलाधार बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानें में भी जलमग्न हो गई हैं. नारी गांव में खोली गई शराब की दुकान भी बारिश की चपेट में आ गई.

बोतल के चक्कर में नदी में कूदे लोग

दुकान में पानी भरते ही दुकान में रखी शराब की बोतलें एक-एककर पानी में बहने लगी. जैसे ही लोगों की नजर पानी की धारा में बह रही शराब की बोतलों पर पड़ी लोगों की भारी भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी. पहले तो लोग गौर से शराब की बोतलों को देखते रहे. बाद में कुछ लोगों ने शराब की बोतलों को पानी से निकालना और जमा करना शुरू कर दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने लोगों को शराब की बोतले लूटते हुए देखा तो उनका वीडियो बना लिया.

बोतल के चक्कर में खतरा उठा रहे लोग (ETV Bharat)

शराब दुकान में भरा पानी, नदी में बही शराब की बोतलें

चूंकि बारिश काफी ज्यादा हुई थी इस वजह से पानी का बहाव भी काफी तेज था. तेज बहाव के चलते शराब की बोतले बहते-बहते नदी तक पहुंचने लगी. लोग अपने घर का भींगता सामान निकालना छोड़कर शराब की बोतले जमा करने लगे. गांव में जैसे ही खबर फैली की नदी में शराब की बोतलें बह रही है, लोगों की भारी भीड़ नदी किनारे पहुंच गई. किसी ने साड़ी को जाल बनाकर नदी में फेंका तो किसी ने दूध और सामान रखने का प्लास्टिक कैरेट नदी में डालकर शराब की बोतलें इकट्ठा करना शुरू कर दिया. लोग ये भूल गए कि पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर वो बह भी सकते हैं.

जान जोखिम में डालते दिखे लोग

भीड़ में मौजूद कुछ लोग जहां लोगों को समझा रहे थे कि इस तरह का खतरा उठाने की जरूरत नहीं है. वहीं कुछ लोग शराब लूटने की होड़ देख खुश भी रहे थे. नदी किनारे मौजूद लोगों ने शराब लूटने का यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया, जो अब इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.

बाढ़ के वक्त में लोग जहां एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, वहीं सामने आई ये तस्वीरें बताती हैं कि कुछ लोग आपदा में भी स्वार्थ पूरा करने के अवसर ढूंढ ही लेते हैं, भले ही इस तरह के काम में उनकी जान ही क्यों न चली जाए. जिला प्रशासन की टीम लगातार लोगों को सतर्क कर रही है कि वो नदी नालों से दूर रहें.

Liquor store is submerged in floodwater
बाढ़ में डूबी शराब की दुकान (ETV Bharat)

धमतरी के सभी डैम पानी से लबालब

जिले में हुई लगातार बारिश की वजह से गंगरेल बांध समेत सोंढूर, दुधावा और मुरूमसिल्ली बांध पानी से लबालब हो चुके हैं. बांधों में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग पानी की निकासी कर रहा है.

25 सितंबर को गंगरेल बांध के सभी 14 गेट खोले गए थे

गंगरेल बांध में पानी की लगातार आवक को देखते हुए 25 तारीख को बांध के सभी 14 गेट खोल गए. इन गेटों से करीब ढाई लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया. बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा. आसपास के निचले इलाकों तथा गांवों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है. प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

Liquor store is submerged in floodwater
बाढ़ में डूबी शराब की दुकान (ETV Bharat)


बाढ़ के दौरान इन बातों का लोग रखें ध्यान

  • उफनते नदी नालों को पार करने से बचें
  • बच्चों को नदी नालों से दूर रखें
  • जिला प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें
  • जिला प्रशासन की मुनादी पर ध्यान दें
  • उफनते रपटे और पुल को पार नहीं करें
  • बिजली कड़कने की स्थिति में सुरक्षित जगह पर रहें
  • बारिश के दौरान पेड़ के नीचे ठहरने से बचें

धमतरी में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, गंगरेल के सभी 14 गेट खुले, ढाई लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा

नारी शक्ति वंदन अभिनंदन : महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश, सेवा संकल्प अभियान के तहत हुई प्रतियोगिता

चर्च सिर्फ ईसाइयों के लिए !, धर्मांतरण के लिए सैकड़ों आवेदन, क्रिश्चियन फोरम के जनरल सेक्रेटरी का दावा

TAGGED:

LIQUOR STORE DHAMTARI
NARI VILLAGE
KURUD AREA
GANGREL DAM
LIQUOR STORE IS SUBMERGED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.