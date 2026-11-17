गजब का खेल चल रहा है! बिहार में एंबुलेंस से ढोई जा रही शराब, चालक गिरफ्तार
Kaimur Liquor Seized: कैमूर में एंबुलेंस से 5 लाख की शराब बरामद हुई है. पुलिस ने हरियाणा के चालक को गिरफ्तार कर लिया है. रिपोर्ट-विशाल
Published : November 17, 2026 at 3:24 PM IST
कैमूर (मोहनिया): बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब तस्कर पुलिस और उत्पाद विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए लगातार नये-नये तरीके अपना रहे हैं. इसी बीच एंबुलेंस से 218.655 लीटर अवैध विदेशी शराब की तस्करी करने का मामला सामने आया है. बरामद शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब पांच लाख रुपए बताई जा रही है.
झारखंड की है एंबुलेंस
मिली जानकारी के अनुसार बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की ओर से लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि झारखंड नंबर की एक एंबुलेंस से शराब की बड़ी खेप बिहार में प्रवेश करने वाली है.
218 लीटर शराब बरामद
सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम सतर्क हो गई और मोहनिया समेकित जांच चौकी पर निगरानी बढ़ाते हुए वाहनों की सघन जांच शुरू की, तभी झारखंड निबंधन संख्या JH10BT1636 वाली संदिग्ध एंबुलेंस जांच के लिए रोकी गई. जब उत्पाद विभाग की टीम ने एंबुलेंस की बारीकी से तलाशी ली तो उसके अंदर छिपाकर रखी गई 218.655 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुई.
हरियाणा का चालक गिरफ्तार
एंबुलेंस जैसे आपातकालीन सेवा के वाहन में शराब की खेप देखकर जांच टीम भी हैरान रह गई. इसके बाद टीम ने शराब के साथ एंबुलेंस को जब्त कर चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार चालक की पहचान हरियाणा के सोनीपत जिले के चिड़ाना गांव निवासी सत्यवान (42 वर्ष) के रूप में हुई है.
दरभंगा जा रही थी शराब की खेप
पूछताछ के दौरान एंबुलेंस चालक ने बताया कि वह शराब की इस खेप को हरियाणा से लेकर बिहार के दरभंगा जा रहा था. तस्करों ने उत्पाद विभाग की जांच से बचने के लिए एंबुलेंस का इस्तेमाल किया था, ताकि आपातकालीन सेवा का वाहन समझकर जांच में किसी तरह की ढिलाई मिल सके.
क्या कहते हैं अधिकारी?
उत्पाद विभाग के एसआई प्रभाकर चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एंबुलेंस के माध्यम से शराब की खेप बिहार लाई जा रही है.सूचना के आधार पर समेकित जांच चौकी पर विशेष निगरानी रखी गई और संदिग्ध एंबुलेंस को रोककर तलाशी ली गई. इसी बीच भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई. शराब तस्करी में इस्तेमाल की गई एंबुलेंस और बरामद शराब को जब्त कर लिया गया है.
''गिरफ्तार चालक के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. उत्पाद विभाग अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि शराब की इस खेप के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और बिहार में इसकी आपूर्ति किन लोगों तक की जानी थी''. - प्रभाकर चौधरी, एसआई, उत्पाद विभाग, कैमूर
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