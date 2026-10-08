एलोवेरा जेल की आड़ में पटना सप्लाई की जानी थी शराब, सोनीपत में 85 बॉक्स से करीब 8160 पव्वे बरामद
सोनीपत से शराब तस्करी का मामला सामने आया. बारोटा इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम से शराब की खेप पटना भेजने की तैयारी थी.
Published : October 8, 2026 at 6:53 PM IST
सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत से शराब तस्करी का मामला सामने आया है. बारोटा इंडस्ट्रियल एरिया के एक गोदाम में एलोवेरा जेल की आड़ में शराब की बड़ी खेप को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की तैयारी थी. एक साथ 85 बॉक्स गोदाम में पहुंचने पर ऑडिटिंग मैनेजर को शक हुआ. जब उन्होंने चेकिंग की तो, बॉक्स खोलने पर एलोवेरा जेल की जगह अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप नजर आई.
एलोवेरा जेल की आड़ में सप्लाई की जानी थी शराब: जांच में 85 बॉक्स से करीब 8160 पव्वे अवैध शराब बरामद हुई. शराब चंडीगढ़ से लाई गई थी और फर्जी बिल के जरिए पटना भेजने की तैयारी थी. फिलहाल कुंडली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
ऐसे हुआ मामले का खुलासा: ऑडिटिंग मैनेजर रविंद्र ने बताया कि सोनीपत के बारोटा इंडस्ट्रियल एरिया में एलोवेरा जेल की आड़ में शराब तस्करी का बड़ा खेल सामने आया. शिवा इंटरप्राइजिज फ्रेंचाइजी के नाम से गोदाम में एलोवेरा जेल बताकर 85 बॉक्स पहुंचाए गए थे. शक के आधार पर जब एक बॉक्स खोला गया तो अंदर एलोवेरा जेल की जगह अंग्रेजी शराब के पव्वे मिले. इसके बाद पुलिस और आबकारी विभाग को सूचना दी गई.
85 बॉक्स में कुल 8160 पव्वे बरामद: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब की खेप चंडीगढ़ से सोनीपत लाई गई थी. एलोवेरा जेल के फर्जी बिल तैयार कर इसे पटना के श्याम मार्केट स्थित ललित एजेंसी के माध्यम से भेजने की तैयारी थी. जांच के दौरान 85 बॉक्स में कुल 8160 पव्वे शराब बरामद हुई. खास बात ये है कि शराब के पव्वों पर बारकोड और होलोग्राम भी नहीं मिला.
मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी: शराब की खेप लेकर गोदाम तक पहुंचा गाड़ी चालक पुलिस के पहुंचने से पहले ही गाड़ी समेत फरार हो गया. आबकारी निरीक्षक सोमबीर की शिकायत पर कुंडली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि फर्जी बिल किसने तैयार किए, शराब कहां से भेजी गई और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं.
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