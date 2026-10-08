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एलोवेरा जेल की आड़ में पटना सप्लाई की जानी थी शराब, सोनीपत में 85 बॉक्स से करीब 8160 पव्वे बरामद

Sonipat Liquor Smuggling ( ETV Bharat )

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत से शराब तस्करी का मामला सामने आया है. बारोटा इंडस्ट्रियल एरिया के एक गोदाम में एलोवेरा जेल की आड़ में शराब की बड़ी खेप को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की तैयारी थी. एक साथ 85 बॉक्स गोदाम में पहुंचने पर ऑडिटिंग मैनेजर को शक हुआ. जब उन्होंने चेकिंग की तो, बॉक्स खोलने पर एलोवेरा जेल की जगह अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप नजर आई.

एलोवेरा जेल की आड़ में सप्लाई की जानी थी शराब: जांच में 85 बॉक्स से करीब 8160 पव्वे अवैध शराब बरामद हुई. शराब चंडीगढ़ से लाई गई थी और फर्जी बिल के जरिए पटना भेजने की तैयारी थी. फिलहाल कुंडली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.