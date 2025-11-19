ETV Bharat / state

बलिया में शराब तस्करी का भंडाफोड़; इंचार्ज सहित पुलिस चौकी के सारे पुलिसकर्मी सस्पेंड

बलिया : बिहार बैरिया से शराब तस्करी के कई मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन बुधवार को एक वीडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद पुलिस महकमे के सतर्कता की पोल खुल गई. मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचने पर एडीजी पियूष मोडिया ने चौकी इंचार्ज सहित चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश एसपी को दिया है.

मामला रेवती थाना क्षेत्र के गोपालनगर पुलिस चौकी से जुड़ा है. यहां चौकी इंचार्ज शुभेन्द्र सिंह समेत समस्य पुलिसकर्मियों की साठगांठ शराब तस्करों से सामने आई है. शराब तस्करी का मामला सोशल मीडिया में वायरल वीडियो और व्हाट्सएप चैट से खुला है. वायरल व्हाट्सएप चैट से बिहार में शराब भिजवाने व पैसे की लेनदेन की बात है. व्हाट्सएप चैट एक तस्कर का बताया जा रहा है जो बिहार में शराब भेजने की डील चौकी इंचार्ज से करता है. इसके अलावा वायरल वीडियो में नाव से शराब तस्करी की बात सामने आई है. नाव में रखे बोरों में शराब की बोतलें रखी हैं. शराब ले जाने का रेट 20 से 30 हजार बोरों के हिसाब से होता है.