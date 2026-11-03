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चंदौली में शराब तस्करी का खुलासा, 33 को किया गिरफ्तार

चंदौली में शराब तस्करी का खुलासा ( Photo Credit: ETV Bharat )

चंदौली: जनपद के वार्ड नंबर पांच स्थित बंद रेस्टोरेंट में शराब तस्करी मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. मंगलवार को पुलिस ने रेस्टोरेंट पर छापेमारी कर 15 पुरुष और 18 महिला समेत कुल 33 आरोपितों को गिरफ्तार किया. मौके से 520.7 लीटर अवैध शराब, 37,690 रुपये नकद और चार वाहन बरामद हुए हैं.



सीओ सदर नामेंद्र रावत के अनुसार, प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम सकलडीहा तिराहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी समने से आ रही बाइक को पुलिस ने रोका. पुलिस को देखकर बाइक सवारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक टर्न लेते समय गिर गई, इस दौरान चालक भागने में कामयाब रहा, जबकि पीछे बैठा व्यक्ति पकड़ा गया. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बिहार के वैशाली निवासी सुमंत कुमार के रूप में हुई.



सीओ सदर नामेंद्र रावत ने बताया कि इस नेटवर्क में संतोष गुप्ता और रेस्टोरेंट मालिक की भूमिका सामने आई है. बरामद शराब में सिग्नेचर, रॉयल स्टैग और ब्लेंडर्स प्राइड समेत कई ब्रांड शामिल हैं. गिरफ्तार कैरियर बिहार के पटना, वैशाली, गया, जहानाबाद, नालंदा और रोहतास जिले के निवासी हैं. कोतवाली सदर में आबकारी अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर नेटवर्क की जांच की जा रही है.