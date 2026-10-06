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प्लास्टिक दाने के बिल की आड़ में शराब तस्करी का भंडाफोड़, 900 पेटियां जब्त, चंडीगढ़ से मध्य प्रदेश ले जायी जा रही थी खेप

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाईः मंगलवार को डीएसपी जींद ऋषभ सौढ़ी ने बताया कि "सीआईए स्टाफ की टीम गश्त के दौरान जींद-सफीदों रोड पर 152-डी के पुल के नीचे मौजूद थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब भरी हुई है और उसे 152-डी के रास्ते राजस्थान की ओर ले जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जामनी टोल से करीब 500 मीटर पहले हाईवे पर नाकाबंदी कर दी. कुछ देर बाद अंबाला की तरफ से एक संदिग्ध ट्रक आता दिखाई दिया. पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो चालक ने ट्रक को साइड में रोककर भागने का प्रयास किया. पुलिस टीम ने पीछा कर चालक समेत दो लोगों को पकड़ लिया. पूछताछ में आरोपियों की पहचान निलेश और लखपत, निवासी जोहरिया, जिला दतिया (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई."



तिरपाल हटाया तो सामने आई शराब की पेटियांः ट्रक की पूरी बॉडी को काले रंग के तिरपाल से ढका गया था. तिरपाल हटाकर तलाशी लेने पर अंदर अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी मिलीं. इनमें एक ब्रांड की 102 पेटियां बोतल वाली थीं, जिनमें 12-12 बोतल के हिसाब से कुल 1224 बोतल मिलीं. इसके अलावा अंग्रेजी शराब की 100 पेटियां बोतल वाली थीं, जिनमें कुल 1200 बोतल बरामद हुईं. इसी तरह एक अन्य ब्रांड की 500 पेटियां पव्वों की मिलीं. प्रत्येक पेटी में 48 पव्वे के हिसाब से कुल 24 हजार पव्वे थे. दूसरे ब्रांड की 298 पेटियों में 48-48 पव्वों के हिसाब से कुल 14,304 पव्वे बरामद किए गए. कुल 900 पेटियां मिली.



प्लास्टिक दाने के बिल की आड़ः पुलिस जांच में सामने आया कि शराब को प्लास्टिक दाने के फर्जी बिलों की आड़ में ले जाया जा रहा था. पुलिस को संदेह है कि तस्करों ने शराब की असली पहचान छिपाने और रास्ते में जांच से बचने के लिए यह तरीका अपनाया. पेटियों पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल और होलोग्राम संबंधी जानकारी को भी फाड़ने या मिटाने की बात सामने आई है. पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर सील कर दिया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना पिल्लूखेड़ा में धारा 318(4) बीएनएस और आबकारी अधिनियम की धारा 61-4-2020 के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपियों को अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप कहां से लोड हुई थी और मध्य प्रदेश में इसे किसे सप्लाई किया जाना था.