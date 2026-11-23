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बस्तर में शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क, 140 पेटी गोवा शराब के साथ 3 गाड़ियां जब्त

जगदलपुर: बस्तर में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. दरभा थाना क्षेत्र के छोटे कड़मा में परिवहन के दौरान मध्यप्रदेश की गोवा ब्रांड विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है. कार्रवाई में कुल 140 पेटी और 10 शराब की बोतल अलग से जब्त की गई है. जिसकी कुल मात्रा 1261.8 बल्क लीटर बताई गई है.

इस मामले में दो नाबालिग के साथ एक 18 वर्षीय युवक भी शामिल पाया गया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है. आबकारी विभाग की टीम ने मौके से कुल 7010 गोवा ब्रांड विदेशी मदिरा जब्त की है. जब्त शराब की कीमत 9 लाख 46 हजार 350 रुपये आंकी गई है. शराब के परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे तीन वाहन भी जब्त किए गए हैं.

आबकारी अधिकारी अंकित सिंह राठौर ने बताया कि 21 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर दरभा थाना क्षेत्र के छोटे कड़मा में रेड की कार्रवाई की गई. इस दौरान एक नाबालिग वाहन में संदिग्ध अवस्था में मिला. वाहन की तलाशी लेने पर 15 पेटी गोआ ब्रांड की शराब डिक्की से बरामद की गई. कार्रवाई के दौरान गाड़ी में बैठा सुनील सेठिया निवासी राजुर मौके से फरार हो गया. इसके साथ ही काले रंग की गाड़ी में 2 और लोगों को पकड़ा गया, उसमें भी एक नाबालिग था, वहीं दूसरा प्रवीण बघेल निवासी चितापूर इन दोनों के पास 1 पेटी गोआ ब्रांड की शराब बरामद की गई.

नाबालिग की निशानदेही पर शराब का मिला जखीरा

पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि गिट्टी खदान के रास्ते पर सुनील सेठिया ने शराब छुपा कर रखी है. तलाशी लेने पर अशोक लीलैंड की वाहन संदिग्ध अवस्था मे मिली, जिसमें 124 पेटी गोआ ब्रांड मध्यप्रदेश की शराब बरामद की गई. इस प्रकार 1261.8 लीटर मध्यप्रदेश की शराब बरामद की गई है.

आबकारी अधिकारी ने बताया कि शराब और जब्त वाहन का बाजार मूल्य 20 लाख 96 हजार 350 रुपये आंकी गई है. सभी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 34/1, 34/2 , 36, 59 के के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. नाबालिगों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है. आरोपी प्रवीण बघेल को न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल किया गया है. वहीं फरार आरोपी सुनील सेठिया की तलाश जारी है.