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शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम, भिड़ गई महिला तस्कर

प्रदेश में एक बार फिर से शराब तस्करों का आतंक देखने को मिला है. छापेमारी करने पहुंची टीम से ही महिला उलझ पड़ी. पढ़ें खबर

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पुलिस से उलझी महिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 23, 2026 at 1:34 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. इसके बावजूद प्रदेश में इसकी तस्करी बदस्तूर जारी है. अगर इसपर अंकुश लगाने के लिए पुलिस या उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करती है, तो कई बार उसे विरोध का सामना करना पड़ता है. कुछ ऐसा ही नजारा मुजफ्फरपुर में देखने को मिला.

महिला शराब तस्कर का पुलिस से झड़प : जिले की एक महिला शराब तस्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में महिला उत्पाद विभाग के अधिकारियों और सिपाहियों के साथ झड़प करती नजर आ रही है. हालांकि विरोध और हाथापाई के बावजूद उत्पाद विभाग की टीम ने महिला को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया.

उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह का बयान (ETV Bharat)

गुप्त सूचना पर की गई थी कार्रवाई : वायरल वीडियो मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर इलाके का बताया जा रहा है. दरअसल उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर विभाग की टीम छापेमारी के लिए मौके पर पहुंची.

लोगों ने बनाया वीडियो : छापेमारी के दौरान एक महिला तस्कर ने उत्पाद विभाग की टीम का विरोध शुरू कर दिया और अधिकारियों व सिपाहियों के साथ झड़प करने लगी. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्या बोले उत्पाद इंस्पेक्टर? : उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर वार्ड संख्या-7 निवासी रितेश कुमार अपनी पत्नी पूजा कुमारी के साथ मिलकर अवैध शराब की बिक्री करता है. सूचना के सत्यापन के लिए उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

''जांच के दौरान पूजा कुमारी के घर के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई. स्थानीय स्तर पर भी यह जानकारी मिली कि पूजा कुमारी अपने पति के साथ मिलकर शराब बिक्री के धंधे में शामिल थी. इसके बाद विधिवत जब्ती सूची तैयार कर शराब को जब्त किया गया और पूजा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया.''- दीपक कुमार सिंह, उत्पाद इंस्पेक्टर

न्यायिक हिरासत में भेजा गया : गिरफ्तारी के दौरान महिला ने उत्पाद विभाग में तैनात गृह रक्षक के साथ हाथापाई भी की. हालांकि टीम ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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