शराब तस्करी का नया जुगाड़, एम्बुलेंस में मरीज के बेड के नीचे से निकली बियर
जमुई में उत्पाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक प्राइवेट एम्बुलेंस से 460 केन बियर बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है.
Published : September 20, 2026 at 5:27 PM IST
जमुई: बिहार में शराबबंदी के 10 साल बावजूद पुलिस प्रशासन तस्करी पर रोक नहीं लगा पाया. तस्कर नए-नए तरीकों से बिहार में शराब की तस्करी कर रहे हैं. हाल में जमुई में एंबलेंस से पुलिस ने शराब बरामद की है. तस्करों ने प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर मरीज को लिटाए जाने वाले बेड के नीचे एक बॉक्स बना रखा था. इस बॉक्स के अंदर छुपाकर नशे का कारोबार किया जा रहा था.
460 केन बियर बरामद
उत्पाद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इस प्राइवेट एम्बुलेंस वाहन को पकड़ा है. वाहन से 460 केन बियर बरामद की गई है और मौके से दो तस्कर गिरफ्तार हुए हैं. यह मामला जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के बानाडीह के पास का है. वहां उत्पाद पुलिस ने जांच अभियान चलाया था. जांच के दौरान प्राइवेट एम्बुलेंस से कुल 230 लीटर यानी 460 केन बियर बरामद की गई.
उत्पाद विभाग की कार्रवाई
जानकारी देते हुए जमुई उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के सचिव तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला उत्पाद विभाग की टीम ने नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है. इसी कड़ी में उत्पाद थाना प्रभारी गौरी शंकर कुमार के नेतृत्व में एसआई अश्वनी कुमार द्वारा गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के बानाडीह के समीप जांच अभियान चलाया गया.
"एक प्राइवेट एम्बुलेंस को जब्त किया गया. एम्बुलेंस की सघन तलाशी लेने पर उसके अंदर मरीज के बेड के नीचे बने विशेष बॉक्स से 460 केन बियर बरामद की गई. कुल 230 लीटर बियर पुलिस ने अपने कब्जे में ली है." -सुभाष कुमार, उत्पाद अधीक्षक, जमुई
दो तस्कर रंगे हाथ गिरफ्तार
उत्पाद पुलिस ने बताया कि मरीज ले जाने की आड़ में एम्बुलेंस का उपयोग शराब की तस्करी के लिए किया जा रहा था. पुलिस ने मौके से दो तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लखीसराय जिले के पिरी बाजार थाना क्षेत्र के चौरा राजपुर गांव निवासी सौरभ कुमार पिता पप्पू सिंह के रूप में हुई है. दूसरे आरोपी की पहचान रामनारायण गांव निवासी सत्यम कुमार पिता बलराम शर्मा के रूप में हुई है.
तस्करों में मचा हडकंप
उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि आपातकालीन सेवा के रूप में प्रयुक्त होने वाली एम्बुलेंस के जरिए की जा रही इस तस्करी का पर्दाफाश होना उत्पाद विभाग के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है. इस सख्त और त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र के शराब तस्करों एवं अवैध कारोबारियों में हडकंप मच गया है.
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