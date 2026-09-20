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शराब तस्करी का नया जुगाड़, एम्बुलेंस में मरीज के बेड के नीचे से निकली बियर

जमुई: बिहार में शराबबंदी के 10 साल बावजूद पुलिस प्रशासन तस्करी पर रोक नहीं लगा पाया. तस्कर नए-नए तरीकों से बिहार में शराब की तस्करी कर रहे हैं. हाल में जमुई में एंबलेंस से पुलिस ने शराब बरामद की है. तस्करों ने प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर मरीज को लिटाए जाने वाले बेड के नीचे एक बॉक्स बना रखा था. इस बॉक्स के अंदर छुपाकर नशे का कारोबार किया जा रहा था.

460 केन बियर बरामद

उत्पाद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इस प्राइवेट एम्बुलेंस वाहन को पकड़ा है. वाहन से 460 केन बियर बरामद की गई है और मौके से दो तस्कर गिरफ्तार हुए हैं. यह मामला जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के बानाडीह के पास का है. वहां उत्पाद पुलिस ने जांच अभियान चलाया था. जांच के दौरान प्राइवेट एम्बुलेंस से कुल 230 लीटर यानी 460 केन बियर बरामद की गई.

गिरफ्तार शराब तस्कर (ETV Bharat)

उत्पाद विभाग की कार्रवाई

जानकारी देते हुए जमुई उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के सचिव तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला उत्पाद विभाग की टीम ने नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है. इसी कड़ी में उत्पाद थाना प्रभारी गौरी शंकर कुमार के नेतृत्व में एसआई अश्वनी कुमार द्वारा गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के बानाडीह के समीप जांच अभियान चलाया गया.

"एक प्राइवेट एम्बुलेंस को जब्त किया गया. एम्बुलेंस की सघन तलाशी लेने पर उसके अंदर मरीज के बेड के नीचे बने विशेष बॉक्स से 460 केन बियर बरामद की गई. कुल 230 लीटर बियर पुलिस ने अपने कब्जे में ली है." -सुभाष कुमार, उत्पाद अधीक्षक, जमुई