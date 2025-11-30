ETV Bharat / state

बिहार में 1.50 करोड़ की शराब जब्त, हरियाणा से बिहार होनी थी सप्लाई

18 चक्का ट्रक से शराब बरामद: पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 चक्का ट्रक को रोककर तलाशी ली. ट्रक से 964 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई. इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है. शराब हरियाणा से भागलपुर भेजी जा रही थी. मौके से पुलिस ने ट्रक चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

1 करोड़ 50 लाख की शराब जब्त: जिले में 27 और 28 नवंबर को पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपये की अवैध शराब जब्त की. 27 नवंबर को डुमरांव अनुमंडल के नावानगर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक बड़े ट्रक के जरिए शराब की भारी खेप बिहार के बक्सर में प्रवेश कर रही है.

"गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. शराब की कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है. चालक और उपचालक दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस लगातार शराब तस्करों की गतिविधियों पर नजर बनायी हुई है." -शुभम आर्य, एसपी, बक्सर

मुर्गी के दाने के बीच शराब: कार्रवाई के अगले दिन 28 नवंबर को औद्योगिक थाना पुलिस को एक और सफलता मिली. एक ट्रक उत्तर प्रदेश से बक्सर होते हुए बिहार में प्रवेश कर रहा था. जैसे ही वाहन वीर कुंवर सिंह सेतु पर पहुंचा, पुलिस ने उसे रोक लिया. जांच के दौरान पाया गया कि ट्रक में भरे मुर्गी के दाने के बीच विदेशी शराब की बड़ी खेप छुपाई गई थी.

50 लाख की शराब बरामद: बारीकी से जांच करने पर पुलिस ने 393 पेटी विदेशी शराब बरामद की, जिसकी बाजार कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई. यह शराब हरियाणा के सोनीपत से बिहार लाई जा रही थी. पुलिस ने मौके से ट्रक चालक संजय को गिरफ्तार कर लिया.

बक्सर में गिरफ्तार ट्रक चालक (ETV Bharat)

"शराब को इस तरह से मुर्गी के दाने के अंदर छुपाया गया था कि पहली नजर में किसी को शक भी न हो, लेकिन पुलिस की सतर्कता और सटीक जांच से पूरी खेप बरामद कर ली गई. गिरफ्तार ट्रक चालक ने पूछताछ में बताया कि उसे यह बताया गया था कि ट्रक में सिर्फ मुर्गी का चारा लदा है. असल माल की जानकारी उससे छुपाई गई थी." -संजय कुमार, प्रभारी, औद्योगिक थाना

बिहार में शराब माफिया सक्रिय: बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद शराब माफिया रेल, सड़क और जलमार्ग तीनों माध्यमों से अवैध शराब की तस्करी करने में जुटे रहते हैं. गंगा नदी के जलमार्ग का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है. बावजूद इसके, बक्सर पुलिस जैसी कई जिला पुलिस इकाइयां लगातार कार्रवाई कर रही है.

