बिहार में लाठी-डंडों से उत्पाद टीम पर हमला, ASI समेत 5 घायल.. शराब तस्कर को छुड़ा ले गए बदमाश

जमुई में शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए उत्पाद टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया.इसमें एएसआई समेत 5 जवान घायल हो गये. पढ़ें खबर-

Jamui excise team attacked
जमुई में शराब तस्करों का हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 19, 2026 at 12:22 PM IST

3 Min Read
जमुई: बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर गांव के पास शनिवार की देर रात करीब 11 बजे उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. सूचना के आधार पर टीम ने 65 लीटर चुलाई शराब और एक बाइक के साथ तस्कर को पकड़ा, लेकिन अचानक बदमाशों ने टीम पर हमला बोल दिया.

शराब तस्कर को बदमाशों ने छुड़ाया: उत्पाद विभाग की टीम ने लखन यादव पुत्र धर्मेंद्र कुमार को 65 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था. जैसे ही टीम उसे लेकर जा रही थी, धर्मेंद्र कुमार ने जोर-जोर से हल्ला मचाना शुरू कर दिया. इसी बीच आसपास से आए बदमाशों ने टीम को चारों ओर से घेर लिया और लाठी-डंडों से जमकर मारपीट की. मौके का फायदा उठाकर धर्मेंद्र कुमार फरार हो गया.

एक तस्कर गिरफ्तार: हमले के दौरान त्रिलोकीनाथ यादव नामक व्यक्ति को उत्पाद विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक पकड़ लिया. टीम ने उसे काबू करने के बाद अवैध शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है. उत्पाद थाना प्रभारी ने बताया कि त्रिलोकीनाथ को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा.

जब्त हुई 65 लीटर चुलाई शराब और बाइक: कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग ने कुल 65 लीटर चुलाई शराब जब्त की है. साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक बाइक को भी कब्जे में लिया गया है. जब्त सामान को थाने में सुरक्षित रखा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

Jamui excise team attacked
ASI समेत 5 घायल (ETV Bharat)

एएसआई पिंटू कुमार समेत 5 जवान घायल: हमले में उत्पाद विभाग के एएसआई पिंटू कुमार गंभीर रूप से घायल हुए. इसके अलावा सुरक्षा कर्मी बमबम यादव, विकास साव, मनीष कुमार और अजय कुमार यादव को भी चोटें आई है. सभी घायलों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी प्राथमिक उपचार किया गया.

घायलों की हालत सामान्य: देर रात अस्पताल में इलाज के बाद सभी घायल जवानों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है. डॉक्टरों ने बताया कि किसी की हालत गंभीर नहीं है और वे खतरे से बाहर हैं. घायल कर्मियों को आवश्यक दवाएं दी गई हैं और उनकी निगरानी की जा रही है.

झाझा का तस्कर, ससुराल में करता था धंधा: उत्पाद थाना प्रभारी गौरीशंकर कुमार ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र कुमार मूल रूप से झाझा इलाके का निवासी है, लेकिन वह अपनी ससुराल रतनपुर में रहकर लंबे समय से अवैध शराब की तस्करी कर रहा था. विभाग को गुप्त सूचना मिलने पर ही यह कार्रवाई संभव हो पाई। फरार तस्कर की तलाश जारी है.

"मौका देखकर शराब तस्कर धर्मेंद्र कुमार फरार हो गया, लेकिन त्रिलोकीनाथ यादव को पकड़ लिया गया है, जिसे जेल भेजा जाएगा. इस मारपीट में एएसआई और चार जवान घायल हो गए. इलाज के बाद फिलहाल सभी घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है."-गौरीशंकर कुमार, उत्पाद थाना प्रभारी

