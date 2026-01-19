ETV Bharat / state

बिहार में लाठी-डंडों से उत्पाद टीम पर हमला, ASI समेत 5 घायल.. शराब तस्कर को छुड़ा ले गए बदमाश

जमुई: बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर गांव के पास शनिवार की देर रात करीब 11 बजे उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. सूचना के आधार पर टीम ने 65 लीटर चुलाई शराब और एक बाइक के साथ तस्कर को पकड़ा, लेकिन अचानक बदमाशों ने टीम पर हमला बोल दिया.

शराब तस्कर को बदमाशों ने छुड़ाया: उत्पाद विभाग की टीम ने लखन यादव पुत्र धर्मेंद्र कुमार को 65 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था. जैसे ही टीम उसे लेकर जा रही थी, धर्मेंद्र कुमार ने जोर-जोर से हल्ला मचाना शुरू कर दिया. इसी बीच आसपास से आए बदमाशों ने टीम को चारों ओर से घेर लिया और लाठी-डंडों से जमकर मारपीट की. मौके का फायदा उठाकर धर्मेंद्र कुमार फरार हो गया.

एक तस्कर गिरफ्तार: हमले के दौरान त्रिलोकीनाथ यादव नामक व्यक्ति को उत्पाद विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक पकड़ लिया. टीम ने उसे काबू करने के बाद अवैध शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है. उत्पाद थाना प्रभारी ने बताया कि त्रिलोकीनाथ को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा.

जब्त हुई 65 लीटर चुलाई शराब और बाइक: कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग ने कुल 65 लीटर चुलाई शराब जब्त की है. साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक बाइक को भी कब्जे में लिया गया है. जब्त सामान को थाने में सुरक्षित रखा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ASI समेत 5 घायल (ETV Bharat)

एएसआई पिंटू कुमार समेत 5 जवान घायल: हमले में उत्पाद विभाग के एएसआई पिंटू कुमार गंभीर रूप से घायल हुए. इसके अलावा सुरक्षा कर्मी बमबम यादव, विकास साव, मनीष कुमार और अजय कुमार यादव को भी चोटें आई है. सभी घायलों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी प्राथमिक उपचार किया गया.