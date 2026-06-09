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पुलिस से बचकर भाग रहे थे शराब तस्कर, पेड़ से टकराने के बाद मौत

सड़क किनारे पेड़ से टकरायी बाइक: बाइक काफी तेज गति से भाग रहा था. इसी दौरान सड़क किनारे पेड़ से बाइक टकरा गई. हादसे में एक युवक भाग गया, जबकि दूसरा युवक बुरी तरह से घायल हो गया. पुलिस ने युवक को बिहटा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

हादसे में शराब तस्कर की मौत: इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा साथी भागने में सफल रहा. पुलिस को सूचना मिली थी कि लई गांव की ओर से शराब माफिया बाइक पर देसी शराब लादकर सिकरिया गांव की ओर जा रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने मीठापुर-सिकरिया रोड पर दो बाइक सवार युवकों का पीछा करना शुरू किया.

मृतक की पहचान में जुटी पुलिस: हालांकि पुलिस मृतक युवक की पहचान में जुटी हुई है. पुलिस ने मौके से एक बाइक, मोबाइल और लगभग 250 लीटर देसी शराब बरामद किया है. घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष रोशन कुमार राज अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया और बरामद देसी शराब को भी अपने कब्जे में ले लिया.

क्या बोले पुलिस अधिकारी?: घटना को लेकर थाना प्रभारी रोशन कुमार राज ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मीठापुर रोड से देसी शराब की खेप जाने वाली. इसी दौरान पुलिस बाइक सवार को पकड़ रही थी, तब ही यह हादसा हुआ है. वहीं, सिटी एसपी भानुप्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. फरार युवक की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

"आईआईटी अम्हारा थानांतर्गत पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग की जा रही थी. इसी क्रम में एक बाइक सवार दो युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगे. पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर युवक की गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है तथा दूसरा युवक भागने में सफल रहा है. पुलिस मामले में अग्रेतर कार्रवाई कर रही है."- भानुप्रताप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक, पटना (पश्चिमी)

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