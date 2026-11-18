पंचकूला में शराब तस्कर गिरफ्तार, साढ़े 7 लाख रुपये की 125 पेटियां बरामद
Liquor smuggler arrested Panchkula: पंचकूला क्राइम ब्रांच की टीम ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 125 अंग्रेजी शराब बरामद.
Published : November 18, 2026 at 6:58 PM IST
पंचकूला: क्राइम ब्रांच-1 पंचकूला सेक्टर-26 की टीम ने चंडीगढ़ से दिल्ली अवैध रूप से तस्करी की जा रही अंग्रेजी शराब की 125 पेटियां बरामद की हैं. पुलिस ने शराब से भरी एक पिकअप गाड़ी को कब्जे में लेकर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान अमनदीप उर्फ अमन के रूप में हुई है. अमन कुरुक्षेत्र के गराडसी गांव का रहने वाला है. आरोपी से बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब साढ़े सात लाख रुपये आंकी गई है.
बरवाला रोड के पुराने बाईपास पर पकड़ी: एसीपी क्राइम विक्रम नेहरा ने बताया कि 17 नवंबर 2026 को क्राइम ब्रांच-1 को गुप्त सूचना मिली कि अमनदीप उर्फ अमन अपनी पिकअप गाड़ी में चंडीगढ़ से अवैध शराब लोड करके बरवाला रोड के पुराने बाईपास से गांव रिहोड़ की तरफ जाने वाला है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए इंचार्ज मनोज की अगुआई में टीम ने तुरंत पुराने बाईपास रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की.
अंग्रेजी शराब की 125 पेटियां बरामद: इसके कुछ समय बाद पिकअप गाड़ी वहां पहुंची, जिसे पुलिस टीम ने रुकवाकर जांच की. इस गाड़ी पर नीले रंग की तिरपाल बंधी थी, जिसे हटाकर पुलिस ने जांच की तो गत्ते की पेटियां भरी हुई मिली. गाड़ी की तलाशी लेने पर अंग्रेजी शराब की कुल 125 पेटी मिली. जबकि आरोपी चालक शराब का लाइसेंस या परमिट व अन्य कानूनी दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिससे शराब के कानूनन सही होने का लता लग पाता.
पूछताछ में दिल्ली ले जाने के बात कबूली: डीसीपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि थाना चंडीमंदिर में आरोपी अमनदीप उर्फ अमन के खिलाफ हरियाणा संशोधित आबकारी अधिनियम की धारा 61(1)(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है. जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो शुरुआती जांच में पता लगा कि चंडीगढ़ से लाई गई यह अवैध शराब दिल्ली सप्लाई की जानी थी. लेकिन पंचकूला पुलिस ने तस्करी की इस खेप को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया.
तीन दिन का पुलिस रिमांड मिला: पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर उसका तीन दिन का रिमांड हासिल किया है. इस रिमांड अवधि में पुलिस आरोपी से मुख्य शराब सप्लायर की पहचान और गिरफ्तारी के संबंध में पूछताछ करेगी. पुलिस कमिश्नर पंकज जैन ने कहा कि तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच भी की जा रही है. उन्होंने अवैध शराब की खरीद-फरोख्त, भंडारण और तस्करी से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित किए जाने की अपील की.
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