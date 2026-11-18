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पंचकूला में शराब तस्कर गिरफ्तार, साढ़े 7 लाख रुपये की 125 पेटियां बरामद

Liquor smuggler arrested Panchkula ( ETV Bharat )

पंचकूला: क्राइम ब्रांच-1 पंचकूला सेक्टर-26 की टीम ने चंडीगढ़ से दिल्ली अवैध रूप से तस्करी की जा रही अंग्रेजी शराब की 125 पेटियां बरामद की हैं. पुलिस ने शराब से भरी एक पिकअप गाड़ी को कब्जे में लेकर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान अमनदीप उर्फ अमन के रूप में हुई है. अमन कुरुक्षेत्र के गराडसी गांव का रहने वाला है. आरोपी से बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब साढ़े सात लाख रुपये आंकी गई है.

बरवाला रोड के पुराने बाईपास पर पकड़ी: एसीपी क्राइम विक्रम नेहरा ने बताया कि 17 नवंबर 2026 को क्राइम ब्रांच-1 को गुप्त सूचना मिली कि अमनदीप उर्फ अमन अपनी पिकअप गाड़ी में चंडीगढ़ से अवैध शराब लोड करके बरवाला रोड के पुराने बाईपास से गांव रिहोड़ की तरफ जाने वाला है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए इंचार्ज मनोज की अगुआई में टीम ने तुरंत पुराने बाईपास रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की.