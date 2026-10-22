उप्र विधान परिषद चुनाव; लखनऊ में कल बंद रहेंगी शराब की दुकानें, DM ने जारी किया आदेश
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, लखनऊ में मतदान और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 3:39 PM IST
लखनऊ : स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव को देखते हुए लखनऊ में मतदान और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी विशाख जी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के तहत 23 को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन जिले की सभी शराब की दुकानों और बार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 23 और 27 अक्टूबर को देसी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर, मॉडल शॉप, भांग की दुकानें और बार बंद रहेंगे. इसके अलावा शराब की थोक और फुटकर बिक्री से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों पर भी यह आदेश लागू होगा. कैंटीनों में भी मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी.
प्रशासन ने यह कदम चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने तथा शराब के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित दिनों में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. आबकारी निरीक्षकों को अपने क्षेत्र के लाइसेंसधारकों तक आदेश की जानकारी पहुंचाने और दुकानों की बंदी सुनिश्चित कराने को कहा गया है.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान और मतगणना के दिन शराब की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित लाइसेंसधारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, बंदी की अवधि के लिए अनुज्ञापियों को किसी तरह का प्रतिफल या मुआवजा नहीं दिया जाएगा. प्रशासन ने सभी संबंधित दुकानदारों से आदेश का पालन करने की अपील की है.
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