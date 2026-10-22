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उप्र विधान परिषद चुनाव; लखनऊ में कल बंद रहेंगी शराब की दुकानें, DM ने जारी किया आदेश

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव को देखते हुए लखनऊ में मतदान और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी विशाख जी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के तहत 23 को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन जिले की सभी शराब की दुकानों और बार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.





जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 23 और 27 अक्टूबर को देसी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर, मॉडल शॉप, भांग की दुकानें और बार बंद रहेंगे. इसके अलावा शराब की थोक और फुटकर बिक्री से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों पर भी यह आदेश लागू होगा. कैंटीनों में भी मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी.

