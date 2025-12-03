ETV Bharat / state

हरियाणा सरकार को शराब की दुकानों ने किया मालामाल, एक साल में कमाई दोगुनी होकर 14 हजार करोड़ रुपये हुई

हरियाणा सरकार को शराब की दुकानों ने मालामाल कर दिया है. एक साल में सरकार की कमाई दोगुनी होकर 14 हजार करोड़ हो गई है.

Liquor Shops have made the Haryana Government Rich Revenue Doubled to 14000 Crore Rupees
हरियाणा सरकार को शराब की दुकानों ने किया मालामाल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 3, 2025 at 9:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला : हरियाणा में शराब की दुकानों ने प्रदेश सरकार को मालामाल कर दिया है. गौर करने वाली बात ये है कि इस बार शराब की दुकानों ने बीते रिकॉर्ड तक तोड़ दिए हैं. इस एक साल में हरियाणा सरकार की शराब से हुई कमाई दोगुनी हो गई है. हरियाणा सरकार की जहां सालाना कमाई 7025 करोड़ रूपये होती थी, वो अब दोगुनी होकर 14342 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. यही कारण है कि हरियाणा में शराब के शौकीन लोगों ने राज्य सरकार को भी खुश कर दिया है.

2388 दुकानों को लाइसेंस और जिलावार कमाई: हरियाणा सरकार ने इस बार शराब की 2388 दुकानों को लाइसेंस दिया. यही कारण है कि सरकार की कमाई 7025 करोड़ से दोगुनी होकर 14342 करोड़ रुपये पहुंच गई. शराब से सबसे अधिक कमाई वाले टॉप सात जिलों में सातवें नंबर पर जिला पानीपत है, जहां से सरकार ने कुल 605 करोड़ रुपये की कमाई की है. छठे नंबर पर जिला करनाल है, जहां से 612 करोड़ रुपये, हिसार से 615 करोड़, रेवाड़ी से 654 करोड़, सोनीपत से 1066 करोड़, फरीदाबाद से 1696 करोड़ रुपये और पहले नंबर पर अकेले जिला गुरुग्राम से ही 3875 करोड़ रूपये की कमाई की गई, जोकि कुल अर्जित आय का 27 प्रतिशत है. यही कारण है कि गुरुग्राम को बूज़ सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भिवानी से 23.5%, फतेहाबाद से 21%, कुरूक्षेत्र 20.5%, करनाल 19% और पानीपत से 18% अधिक कमाई हुई है.

किस पर कितनी ड्यूटी बढ़ाई: हरियाणा सरकार ने इंडियन मेड विदेशी शराब पर 10-24% और बीयर पर 12.72-15.55% ड्यूटी बढ़ाई. साथ ही प्रीमियर जोन्स में लाइसेंस फीस को बढ़ाया. नतीजतन एक वर्ष में ही आय दोगुनी होकर सात हजार करोड़ रुपये से 14 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच गई.

समय सीमा बढ़ने का दिया हवाला: आबकारी विभाग, पंचकूला के कलेक्टर, एचसीएस अधिकारी, अभय कौशल ने सरकार के राजस्व में दोगुनी कमाई के सवाल पर समय सीमा अधिक होने का हवाला दिया है. उन्होंने बताया कि पहले एक वर्ष के लिए लाइसेंस दिए जाते थे लेकिन इस बार पौने दो वर्ष (21 महीने) के लिए जारी किए गए हैं. हालांकि राज्य सरकार को इस बार उम्मीद से अधिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है, क्योंकि एक वर्ष में ही सात हजार करोड़ रुपये से 14 हजार करोड़ रुपये की कमाई हुई है. जबकि शेष महीनों में सर्दियों के समय में शराब बिक्री अधिक होने का अनुमान जताया है.

सरकार को नीलामी से हासिल हुआ राजस्व: सबसे महंगे ठेके की बात करें तो गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक स्थित शराब की दुकान का ठेका 98.6 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ. 2025-27 की आबकारी नीति के तहत गुरुग्राम जिले में शराब की दुकानों की नीलामी से सरकार को कुल 3,875 करोड़ का राजस्व मिला, जो राज्य के कुल 14,342 करोड़ का लगभग 27% है.

TAGGED:

HARYANA LIQUOR SHOPS REVENUE
HARYANA GOVERNMENT
LIQUOR SHOPS IN HARYANA
हरियाणा में शराब की दुकानें
HARYANA LIQUOR SHOPS REVENUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.