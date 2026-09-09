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फरीदाबाद में शराब नहीं देने पर ठेके हमला, 15-16 हमलावरों ने 2 सेल्समैनों को पीटा

लाठी-डंडों से लैस थे सभी युवकः कुछ समय बाद दोनों युवक कई अन्य लोगों को साथ लेकर ठेके पर पहुंचे. आरोप है कि इस दौरान लाठी-डंडों से लैस युवकों ने वहां मौजूद दोनों सेल्समैनों पर हमला कर दिया. मारपीट में दोनों कर्मचारी घायल हुए. घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है.

फरीदाबाद: पन्हेड़ा कलां गांव में शराब के ठेके पर उधार में शराब देने को लेकर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में मारपीट में बदल गया. आरोप है कि दो युवकों ने पहले ठेके पर मौजूद कर्मचारियों से शराब की बोतल लेने के लिए पैसे नहीं दिए। सेल्समैनों ने पूरी रकम के बिना शराब देने से मना किया तो दोनों युवकों ने बहस और गाली-गलौज शुरू कर दी.

विवाद के बाद दोबारा लौटे युवक: ठेका संचालक राजेश ने बताया कि मंगलवार रात सुरेंद्र और सानू ठेके पर ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान दो युवक वहां शराब लेने पहुंचे. दोनों ने कथित तौर पर बिना पूरी रकम दिए शराब देने को कहा. कर्मचारियों ने पैसे पूरे नहीं होने पर शराब देने से इनकार कर दिया. इसके बाद दोनों युवकों की सेल्समैनों से कहासुनी हुई और वे वहां से चले गए. आरोप है कि कुछ देर बाद वे कई युवकों के साथ वापस आए.

ठेके पर पहुंचते ही हमलाः आरोप है कि युवकों के वापस लौटने के बाद ठेके पर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। हमले के दौरान डंडों से वार किए गए. सानू के सिर में चोट आई, जिसके बाद इलाज के दौरान उसके सिर में 14 टांके लगाए गए. दूसरे कर्मचारी सुरेंद्र को भी चोटें आई हैं.

ठेके के भीतर जाकर खुद को बचायाः हमले के दौरान दोनों कर्मचारियों ने ठेके के भीतर जाकर खुद को बचाया. वारदात के बाद आरोपी मौके से निकल गए वहीं घायल कर्मचारी मालमेन्द्र के मुताबिक, विवाद की शुरुआत शराब की पूरी कीमत नहीं देने को लेकर हुई थी. उनका आरोप है कि मना करने के बाद युवकों ने साथियों को बुलाया और हमला कर दिया.

क्या बोले थाना प्रभारीः छायंसा थाना प्रभारी गोपाल दास ने बताया कि "शराब की पूरी कीमत को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद कुछ लोगों ने ठेके के कर्मचारियों के साथ मारपीट की. पुलिस को शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस अब सामने आए वीडियो और शिकायत के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है."