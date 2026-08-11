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सरकारी शराब दुकान में चोरी का मामला, मस्तूरी थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा,एक फरार

सरकारी शराब दुकान में चोरी का मामला ( Etv Bharat )

बिलासपुर : बिलासपुर मस्तूरी थाना क्षेत्र के गतौरा स्थित शासकीय कम्पोजिट मदिरा दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को मस्तूरी पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने कर्ज में डूबे होने के कारण शराब दुकान में रखी नकदी लूटने की योजना बनाई थी.

सुरक्षाकर्मी को बांधकर की थी चोरी

SDOP सुदीप सरकार ने बताया कि 3 अगस्त की रात करीब साढ़े 3 बजे चार नकाबपोश आरोपी शराब दुकान पहुंचे. उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को चाकू दिखाकर धमकाया और मारपीट कर उनके हाथ-पैर बांध दिए. इसके बाद दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और ग्राइंडर कटर एवं छेनी से लॉकर काटने की कोशिश की,लेकिन सफल नहीं हुए. इसके बाद आरोपी शराब की बोतलें, दो मोबाइल फोन और CCTV का DVR लेकर फरार हो गए.