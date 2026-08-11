सरकारी शराब दुकान में चोरी का मामला, मस्तूरी थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा,एक फरार
मस्तूरी थाना क्षेत्र के सरकारी शराब दुकान में चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 11, 2026 at 4:22 PM IST
बिलासपुर : बिलासपुर मस्तूरी थाना क्षेत्र के गतौरा स्थित शासकीय कम्पोजिट मदिरा दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को मस्तूरी पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने कर्ज में डूबे होने के कारण शराब दुकान में रखी नकदी लूटने की योजना बनाई थी.
सुरक्षाकर्मी को बांधकर की थी चोरी
SDOP सुदीप सरकार ने बताया कि 3 अगस्त की रात करीब साढ़े 3 बजे चार नकाबपोश आरोपी शराब दुकान पहुंचे. उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को चाकू दिखाकर धमकाया और मारपीट कर उनके हाथ-पैर बांध दिए. इसके बाद दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और ग्राइंडर कटर एवं छेनी से लॉकर काटने की कोशिश की,लेकिन सफल नहीं हुए. इसके बाद आरोपी शराब की बोतलें, दो मोबाइल फोन और CCTV का DVR लेकर फरार हो गए.
जांच के दौरान पुलिस ने अनिल ध्रुव उर्फ अन्ना, पिंटू निषाद और सुशील निर्मलकर को गिरफ्तार किया.आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, स्कूटी, गैस कटर, ग्राइंडर कटर मशीन, छेनी, चाकू और लूटे गए दो मोबाइल बरामद किए गए हैं- सुदीप सरकार,SDOP
सुदीप सरकार ने बताया कि आरोपियों ने पहले मोपका शराब भट्ठी में वारदात की कोशिश की थी, लेकिन चहल-पहल के कारण वहां से लौटकर गतौरा पहुंचे. घटना के बाद CCTV का DVR नदी में फेंक दिया था. मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जो पूर्व में शराब दुकानों से नकदी कलेक्शन का काम करता था. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.
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