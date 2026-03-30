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गजबे हो गया..! बिहार में कूरियर से शराब की तस्करी

पटना : बिहार की राजधानी पटना में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. जक्कनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करबिगहिया ट्रैफिक पोस्ट के पास बीती रात पुलिस ने छापेमारी कर 881 लीटर विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की. जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपये आंकी गई है. इस दौरान एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पिकअप वैन का चालक मौके से फरार हो गया.

क्या है पूरा मामला? : पुलिस के अनुसार, रात करीब 10:49 बजे करबिगहिया ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एक संदिग्ध पिकअप वैन को देखा. वाहन की गतिविधि संदिग्ध लगने पर उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया. मौके पर तैनात महिला ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर रिंकी कुमारी को पिकअप में रखे कार्टून पर शक हुआ, जिसके बाद तत्काल जक्कनपुर थाना को इसकी सूचना दी गई.

इसी पिकअप से शराब बरामद (ETV Bharat)

''चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोकी गई थी. जिसके बाद शक हुआ और जांच की गई तो पता चला कि इसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब मौजूद है. जिसके बाद इसकी सूचना जक्कनपुर थाने को दी गई.''- रिंकी कुमारी, SI, ट्रैफिक

अलग-अलग कार्टन में रखी गई थी शराब : सूचना मिलते ही जक्कनपुर थाने की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और वाहन को कब्जे में लेकर थाने लाई. वहां विस्तृत जांच और तलाशी के दौरान अलग-अलग कार्टन में छिपाकर रखी गई करीब 881 लीटर चंडीगढ़ निर्मित विदेशी शराब बरामद की गई.

कूरियर के जरिए मंगाई गई थी शराब : प्राथमिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि शराब की यह खेप कूरियर सेवा के माध्यम से पटना लाई गई थी. कार्टन को 'हाइड्रो केमिकल' के नाम पर बुक किया गया था, ताकि किसी को शक न हो. अंदर शराब छिपाकर तस्करी की जा रही थी. इस मामले में संबंधित कुरियर कंपनी के एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.