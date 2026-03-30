गजबे हो गया..! बिहार में कूरियर से शराब की तस्करी
पटना में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. 881 लीटर विदेशी शराब जब्त हुआ है. कूरियर के जरिए खेप लाई गई थी. पढ़ें
Published : March 30, 2026 at 1:38 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. जक्कनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करबिगहिया ट्रैफिक पोस्ट के पास बीती रात पुलिस ने छापेमारी कर 881 लीटर विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की. जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपये आंकी गई है. इस दौरान एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पिकअप वैन का चालक मौके से फरार हो गया.
क्या है पूरा मामला? : पुलिस के अनुसार, रात करीब 10:49 बजे करबिगहिया ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एक संदिग्ध पिकअप वैन को देखा. वाहन की गतिविधि संदिग्ध लगने पर उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया. मौके पर तैनात महिला ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर रिंकी कुमारी को पिकअप में रखे कार्टून पर शक हुआ, जिसके बाद तत्काल जक्कनपुर थाना को इसकी सूचना दी गई.
''चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोकी गई थी. जिसके बाद शक हुआ और जांच की गई तो पता चला कि इसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब मौजूद है. जिसके बाद इसकी सूचना जक्कनपुर थाने को दी गई.''- रिंकी कुमारी, SI, ट्रैफिक
अलग-अलग कार्टन में रखी गई थी शराब : सूचना मिलते ही जक्कनपुर थाने की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और वाहन को कब्जे में लेकर थाने लाई. वहां विस्तृत जांच और तलाशी के दौरान अलग-अलग कार्टन में छिपाकर रखी गई करीब 881 लीटर चंडीगढ़ निर्मित विदेशी शराब बरामद की गई.
कूरियर के जरिए मंगाई गई थी शराब : प्राथमिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि शराब की यह खेप कूरियर सेवा के माध्यम से पटना लाई गई थी. कार्टन को 'हाइड्रो केमिकल' के नाम पर बुक किया गया था, ताकि किसी को शक न हो. अंदर शराब छिपाकर तस्करी की जा रही थी. इस मामले में संबंधित कुरियर कंपनी के एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
एजेंट गिरफ्तार, नेटवर्क की जांच तेज : मौके से पुलिस ने धर्मेंद्र कुमार (23 वर्ष) नामक एक एजेंट को गिरफ्तार किया है, जिसकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है. उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शराब की यह खेप कहां से भेजी गई थी और इसे पटना में किन-किन स्थानों पर सप्लाई किया जाना था.
''राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए ऐसे अभियानों को आगे भी जारी रखा जाएगा. संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है. जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा.''- पटना पुलिस
#PatnaPolice की मादक पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई: 2500 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) March 29, 2026
पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के नेतृत्व में पटना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों/अवैध शराब की खरीद बिक्री के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में आज… pic.twitter.com/INVh8ylPgl
फरार चालक की तलाश जारी : घटना के बाद फरार हुए पिकअप चालक की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा. पटना पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इस कार्रवाई को उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है.
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