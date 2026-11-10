सीतामढ़ी में नई कार से 207 लीटर विदेशी शराब बरामद, पुलिस को चकमा देकर तस्कर फरार
Sitamarhi Liquor Seized: सीतामढ़ी पुलिस ने गुप्त सूचना पर गांव के पास घेराबंदी कर नई कार से 207 लीटर विदेशी शराब जब्त की. रिपोर्ट-धर्मेंद्र कुमार
Published : November 10, 2026 at 8:04 AM IST
सीतामढ़ी: बिहारी के सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नई टाटा कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने यह सफलता हासिल की है. हालांकि, कार्रवाई के दौरान तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे.
गुप्त सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल
डुमरा थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक नई कार के जरिए विदेशी शराब की एक बड़ी खेप ले जाई जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की रणनीति तैयार की और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी.
दो थानों की पुलिस ने मिलकर की कार्रवाई
सूचना की पुष्टि होने के बाद डुमरा थाना पुलिस ने रूनीसैदपुर थाना पुलिस से संपर्क साधा और संयुक्त ऑपरेशन की योजना बनाई. दोनों थानों की पुलिस टीमों ने आपसी समन्वय के साथ लगमा गांव के पास घेराबंदी कर छापेमारी शुरू की.
नई कार से 207 लीटर विदेशी शराब जब्त
लगमा गांव के पास पुलिस ने संदिग्ध कार को रोककर जब उसकी सघन तलाशी ली, तो उसमें से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई. वाहन से कुल 23 कार्टून विदेशी शराब मिली, जिसकी कुल मात्रा 207 लीटर आंकी गई है. पुलिस ने शराब और महंगी कार दोनों को तत्काल जब्त कर लिया.
अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर हुए फरार
पुलिस की इस दबिश के बावजूद मौके से किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. छापेमारी के दौरान रात के अंधेरे और भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग निकले. पुलिस अब उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है.
वाहन मालिक और फरार आरोपियों की पहचान जारी
तस्करों को दबोचने के लिए पुलिस ने आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. जब्त की गई कार के रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के जरिए उसके असली मालिक का पता लगाया जा रहा है, ताकि यह साफ हो सके कि गाड़ी का इस्तेमाल कौन कर रहा था.
संगठित तस्करी नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस
प्रभारी थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि पुलिस इस बिंदु पर भी गहन जांच कर रही है कि शराब की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किसे डिलीवर किया जाना था. इस कार्रवाई के बाद पुलिस क्षेत्र में सक्रिय शराब माफियाओं के पूरे संगठित नेटवर्क और फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज को खंगालने में जुट गई है.
"पुलिस ने शराब और कार को जब्त कर लिया है. फरार तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है."-प्रवीण कुमार, प्रभारी थानाध्यक्ष
डुमरा थानांतर्गत एक चार पहिया वाहन से 207 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। अग्रिम विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। https://t.co/0WaKcDSY88— SITAMARHI POLICE (@SitamarhiPolice) November 9, 2026
शराबबंदी के बीच पुलिस के लिए बड़ी चुनौती
नेपाल सीमा से सटे होने के कारण सीतामढ़ी जिले में शराब की अवैध खेप रोकना पुलिस प्रशासन के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है. महंगी और नई गाड़ियों का इस्तेमाल तस्करों के बदलते तौर-तरीकों को दर्शाता है, लेकिन पुलिस की इस मुस्तैदी से धंधेबाजों में हड़कंप है.
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