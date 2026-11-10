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सीतामढ़ी में नई कार से 207 लीटर विदेशी शराब बरामद, पुलिस को चकमा देकर तस्कर फरार

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सीतामढ़ी: बिहारी के सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नई टाटा कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने यह सफलता हासिल की है. हालांकि, कार्रवाई के दौरान तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे.

गुप्त सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल