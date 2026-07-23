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रामगोपाल अग्रवाल से कोल स्कैम के बाद शराब घोटाला में पूछताछ, 25 जुलाई तक ईओडब्ल्यू को मिली रिमांड

शराब घोटाला में कांग्रेस नेता से पूछताछ ( ETV Bharat Chhattisgarh )