रामगोपाल अग्रवाल से कोल स्कैम के बाद शराब घोटाला में पूछताछ, 25 जुलाई तक ईओडब्ल्यू को मिली रिमांड
रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ 3200 करोड़ के शराब घोटाला, 500 करोड़ के कोयला घोटाला और 127 करोड़ के कस्टम मिलिंग घोटाले की जांच हो रही.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 23, 2026 at 7:18 AM IST
रायपुर: कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल से कोयला घोटाला में पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू ने बुधवार को रायपुर के कोर्ट में पेश किया. EOW ने कोर्ट में पेश करने के बाद शराब घोटाला मामले में पूछताछ करने के लिए फिर से रिमांड की मांग की. कोर्ट ने EOW को 25 जुलाई तक रिमांड दे दी है. इस दौरान ईओडब्ल्यू की टीम शराब घोटाला मामले में रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ के बाद 25 जुलाई को फिर से कोर्ट में पेश करेगी.
ED के वकील सौरभ कुमार पाण्डेय ने बताया "कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को 18 जुलाई को ईओडब्ल्यू ने रिमांड में लिया था. इस दौरान रामगोपाल अग्रवाल से कोयला घोटाला मामले में पूछताछ की गई. रिमांड की तारीख 22 जुलाई को समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया. जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड की मांग की थी. कोर्ट ने EOW को 25 जुलाई तक रिमांड दे दी है. अब रामगोपाल अग्रवाल से शराब घोटाला मामले में EOW पूछताछ करेगी."
तीन मामलों में कांग्रेस नेता से पूछताछ
रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ लगभग 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामला, 500 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला मामला और 127 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाले में जांच चल रही है. जांच एजेंसियों को पहले रामगोपाल के विभिन्न स्थानों में होने की सूचनाए भी मिली थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था. जिसके बाद एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था. नोटिस मिलने के बाद रामगोपाल अग्रवाल ईओडब्ल्यू एसीबी के दफ्तर में सरेंडर किया था.
EOW के मुताबिक शराब घोटाला केस में अनवर ढेबर और उसके लोगों ने करोड़ों रुपए कांग्रेस भवन में रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाएं. इसके अलावा कस्टम मिलिंग केस में भी रोशन चंद्राकर ने करोड़ों रुपए कांग्रेस भवन में रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए थे.EOW रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका और संबंधित व्यक्तियों से संपर्क वित्तीय लेनदेन धन के स्रोत उपयोग की जांच कर रही है. एजेंसी का कहना है कि जब्त डायरी, दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और विवेचना के दौरान जुटाए गई सामग्रियों के आधार पर पूछताछ की जा रही है.