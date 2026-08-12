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शराब घोटाला: ईडी का आरोप छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष ने भारी मात्रा में नकदी हासिल की

मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में अग्रवाल को मंगलवार को रायपुर केंद्रीय जेल से ईडी ने गिरफ्तार किया था.

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ईडी का आरोप पूर्व कोषाध्यक्ष ने नकदी हासिल की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 8:41 PM IST

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रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कथित 3,000 करोड़ के शराब घोटाले से प्राप्त भारी मात्रा में नकदी पूर्व राज्य पीसीसी कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को सौंपी गई थी. इस मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में अग्रवाल को मंगलवार को रायपुर केंद्रीय जेल से ईडी ने गिरफ्तार किया था.

ईडी का आरोप पूर्व कोषाध्यक्ष ने भारी मात्रा में नकदी हासिल की

रायपुर की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने मंगलवार को उन्हें 7 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस मामले की जांच भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, ईडी द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं.

कथित शराब घोटाला केस

वहीं, ईडी के अनुसार, कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच एक गिरोह द्वारा रचा गया था, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। आरोप है कि इस गिरोह ने अपराध से 3,000 करोड़ रुपये की रकम जुटाई थी. ईडी कथित अवैध धनराशि का सृजन हिसाब-किताब वाली शराब की बिक्री पर अवैध कमीशन, बिना हिसाब-किताब वाली देसी शराब की बिक्री, शराब बनाने वालों से वसूले गए वार्षिक कमीशन, विदेशी शराब कंपनियों से वसूले गए कमीशन और एफएल-10ए लाइसेंस जारी करने के बदले प्राप्त कमीशन के माध्यम से किया गया था.

तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर ईडी का आरोप

ईडी ने एक बयान में कहा, "अपराध से प्राप्त उक्त धनराशि का एक बड़ा हिस्सा, जो नकद में अर्जित किया गया था, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को दिया गया था."नकदी को संभालने और स्थानांतरित करने वाले लोगों के बयानों का हवाला देते हुए, एजेंसी ने आरोप लगाया कि ''अग्रवाल के कहने पर और सिंडिकेट के संचालकों के माध्यम से, नकदी को राजीव भवन, रायपुर पहुंचाया गया था, जो उस समय छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय था.''

(सोर्स पीटीआई)

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