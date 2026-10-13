ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला में ई़डी का दावा, 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम कांग्रेस कार्यालय में पहुंचाई गई

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: ईडी ने सोमवार को दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान हुए कथित शराब घोटाले से प्राप्त लगभग 860-880 करोड़ रुपये की रकम पार्टी के रायपुर स्थित कार्यालय में पदाधिकारियों के माध्यम से पहुंचाई गई.

ईडी का आरोप है कि एक शराब सिंडिकेट छत्तीसगढ़ उत्पाद शुल्क विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) को नियंत्रित करता था और उसने 2019 से 2023 के बीच देसी शराब की आपूर्ति पर अवैध कमीशन, नकली होलोग्राम वाली सरकारी दुकानों के माध्यम से बिना हिसाब वाली शराब की बिक्री और शराब बनाने वालों से वार्षिक कमीशन के साथ-साथ विदेशी शराब के लिए एफएल-10ए लाइसेंस व्यवस्था के माध्यम से 2,883 करोड़ रुपये से अधिक की आपराधिक आय अर्जित की. ईडी की जांच से पता चला है कि गिरोह द्वारा जुटाई गई नकदी का एक बड़ा हिस्सा लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ ​​पप्पू बंसल द्वारा संभाला जाता था और अग्रवाल के निर्देशों पर रायपुर के शंकर नगर स्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय राजीव भवन में पहुंचाया जाता था.