लखनऊ: होली में जबरदस्त शराब की बिक्री, आबकारी विभाग अन्य राज्यों के लिए बना रोल मॉडल

लखनऊ: आबकारी एवं मध्य निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने शनिवार को गन्ना संस्थान, डालीबाग में उच्च अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा की, और वर्चुअल बैठक कर सभी जिला के आबकारी अधिकारियों को वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली के निर्देश दिए.

उन्होंने विगत एक वर्ष में कम राजस्व वसूली वाले 10 जनपदों में कानपुर नगर, आगरा, मेरठ, बिजनौर, लखनऊ, बुलंदशहर, हाथरस, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली जैसे जिला आबकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने, तथा मदिरा एवं भांग की दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए एक हफ्ते का और समय देने का निर्देश दिया.

प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की अवैध मदिरा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने, और जिलों की प्रवर्तन टीम को मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया. वहीं बिजनौर जनपद की मदिरा इंडस्ट्री के खिलाफ गैर जिम्मेदारीपूर्ण कार्रवाई पर, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यों की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.



आबकारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप प्रदेश के विकास को आगे ले जाने के लिए सभी अधिकारी पूर्ण लगन, मेहनत एवं ईमानदारी से कार्य करें. किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि वैट और जीएसटी के बाद सर्वाधिक राजस्व आबकारी विभाग से प्राप्त होता है.

विगत 8 वर्षों में विभाग में काफी पारदर्शिता आयी है और जवाबदेही भी बढ़ी है. अन्य राज्य प्रदेश की आबकारी नीति का अनुसरण कर रहे हैं. पूरे देश में प्रदेश का आबकारी विभाग अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन चुका है, जिसे बनाए रखने के लिए सभी कार्मिक टीम भावना के साथ कार्य करें.



आबकारी मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए 63,000 करोड रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें माह फरवरी तक 50,585 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है, जो कि विगत वर्ष के इसी माह तक प्राप्त कुल राजस्व 42,828.57 करोड़ रुपए में से 7,756.36 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि 118.11 प्रतिशत है.