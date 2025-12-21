ETV Bharat / state

बिहार में तेल के टैंकर से 28 लाख की विदेशी शराब बरामद, झारखंड से बरौनी खपाने की थी तैयारी

जमुई: बिहार के जमुई जिले में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में एक तेल टैंकर से लगभग 28 लाख रुपये कीमत की विदेशी शराब जब्त की गई. यह कार्रवाई आगामी नववर्ष को देखते हुए जिले में बढ़ाई गई सख्ती का हिस्सा है.

तेल टैंकर से निकली शराब की खेप: झाझा थाना क्षेत्र के दादपुर मोड़ के पास विभागीय टीम ने इंडियन ऑयल का स्टीकर लगा एक टैंकर रोका. संदेह होने पर गहन तलाशी ली गई तो टैंकर में तेल की जगह विदेशी शराब की पेटियां भरी मिली. कुल 283 पेटियां जब्त की गईं, जिनमें 7848 बोतलें और करीब 2529 लीटर अंग्रेजी शराब थी.

जमुई में शराब बरामद (ETV Bharat)

चालक और उपचालक गिरफ्तार: कार्रवाई के दौरान टैंकर चालक और उपचालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार चालक की पहचान वैशाली जिले के सहाई गांव निवासी अशोक राय के पुत्र पवन कुमार के रूप में हुई है, जबकि उपचालक रहीमपुर गांव निवासी संतलाल राय के पुत्र गणेश कुमार है. दोनों से पूछताछ जारी है.

चालक और उपचालक गिरफ्तार (ETV Bharat)

झारखंड से बरौनी जा रही थी खेप: प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह शराब की खेप झारखंड के देवघर से बरौनी ले जाई जा रही थी. तस्करों ने टैंकर को इंडियन ऑयल का बनाकर पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश की थी, लेकिन विभाग की मुस्तैदी से उनका प्लान नाकाम हो गया.