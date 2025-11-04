ETV Bharat / state

मांझी की प्रचार गाड़ी में भरी थी शराब की पेटियां, अचानक टूट पड़ी पब्लिक, लोग लूट ले गए बोतलें

क्या चुनाव में शराब का खेल हो रहा है? गया में हम पार्टी के पोस्टर बैनर लगे वाहन से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई.

LIQUOR RECOVERED IN GAYA
यहीं से मिली शराब की बोतलें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 4, 2025 at 4:08 PM IST

3 Min Read
गया : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच गया जिले से बड़ी खबर है. गया जी में हम पार्टी के पोस्टर, बैनर लगे वाहन से शराब की बड़ी खेप की बारामदगी की गई है. करीब 17 पेटी विदेशी शराब की बरामदगी की गई है, जो कि सैकड़ो बोतल हैं.

17 पेटी विदेशी शराब की हुई बरामदगी : गुरारू स्टेशन के समीप ग्रामीणों ने एक वाहन को पकड़ा. यह हम पार्टी का प्रचार वाहन बताया जाता है. ग्रामीणों ने शराब लदे इस वाहन को पकड़ने के बाद इसका लाइव वीडियो बनाया और इसकी सूचना गुरारू थाना की पुलिस को दी. मामले की सूचना मिलते ही गुरारू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शराब लदे वाहन को जब्त किया है.

हम प्रत्याशी दीपा मांझी का लगा है पोस्टर : इमामगंज की हम प्रत्याशी दीपा मांझी का पोस्टर बैनर लगे वाहन से इतने बड़े पैमाने पर शराब की बरामदगी की गई है. जिस युवक के द्वारा इसका लाइव किया गया है, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि चुनाव में यह सब हो रहा है. पोस्टर बैनर में दीपा मांझी का बड़ा चित्र है और इमामगंज विधानसभा लिखा हुआ है.

एक्शन में आयी पुलिस : पोस्टर में अन्य बड़े नेताओं के भी चित्र हैं. कहा जा रहा है कि शराब लदे इस प्रचार वाहन से तस्करी हो रही थी. हम प्रत्याशी दीपा कुमारी इमामगंज से चुनाव लड़ रही हैं. पकड़े गए वाहन का नंबर बीआर 02 एम 4716 है. फिलहाल पुलिस ने वाहन मालिक पर प्राथमिकी दर्ज की है. वहीं पुलिस ने कहा है कि अनुसंधान में यदि अन्य किसी या प्रत्याशी की भी संलिप्तता पाई जाती है, तो कार्रवाई की जाएगी.

''17 पेटी विदेशी शराब की बरामदगी की गई है. पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है. केस दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई हो रही है. जल्द ही इस मामले में संलिप्त सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.''- अमरजीत चौधरी, थानाध्यक्ष, गुरारू

दारू की चोरी कर ले जाने लगे लोग : वीडियो में यह भी सामने आ रहा है कि शराब लदे इस वाहन से ग्रामीण दारू की चोरी भी कर रहे हैं. शराब की बोतलों की चोरी कर ग्रामीण ले जा रहे हैं. कई पेटी शराब की चोरी कर ली गई. फिलहाल पुलिस इस बात की छानबीन में जुटी है कि शराब की तस्करी में कौन-कौन लोग संलिप्त हैं.

