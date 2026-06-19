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बिहार के बड़े अस्पताल में मरीज और उनके परिजन वार्ड में ही छलका रहे थे जाम, पुलिस भी रह गई हैरान

मुजफ्फरपुर के SKMCH में शराब पार्टी का खुलासा हुआ है. कोल्ड ड्रिंक के बोतल में छिपाकर देसी शराब लाई गई थी. पढ़ें खबर

SKMCH Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 19, 2026 at 4:34 PM IST

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मुजफ्फरपुर : उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (SKMCH) में इलाज कराने आए मरीज के परिजनों द्वारा अस्पताल परिसर में शराब पार्टी करने का मामला सामने आया है. हड्डी रोग वार्ड (वार्ड संख्या-2) के बाहर शराब सेवन की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देसी शराब बरामद की. मामले में मरीज के पिता और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

अस्पताल में छलकाते थे जाम : जानकारी के अनुसार, वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र निवासी बबलू शर्मा SKMCH के हड्डी रोग वार्ड में भर्ती हैं. वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों और उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि बबलू शर्मा के पिता और भाई पिछले कई दिनों से चोरी-छिपे अस्पताल परिसर में शराब लेकर आ रहे थे और वार्ड के आसपास उसका सेवन कर रहे थे.

मरीज के परिजनों ने की शिकायत : आरोप है कि पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी देसी शराब को पानी या अन्य सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में भरकर अस्पताल के भीतर लाते थे. इससे वार्ड में भर्ती मरीजों, महिलाओं और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही थी. शिकायत मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दी.

देसी शराब बरामद : सूचना मिलते ही SKMCH ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्धों के सामान की तलाशी ली. तलाशी के दौरान एक झोले में रखी कोल्ड्रिंक की बोतल से देसी शराब बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने मरीज के पिता चंदेश्वर ठाकुर और उसके भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

''अस्पताल में भर्ती मरीज बबलू शर्मा के पिता और परिजन झोला में शराब लेकर आते हैं. तीन लोग मिलकर शराब पीते हैं और वार्ड में हल्ला करते हैं. इसीलिए शिकायत की गई.''- किरण देवी, अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन

जांच के आदेश दिए गए : SKMCH के अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अस्पताल इलाज का स्थान है और यहां किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

डॉ. महेश प्रसाद का बयान (ETV Bharat)

''मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं. चूंकि वार्ड की जिम्मेदारी सिस्टर-इंचार्ज की होती है तो उनसे भी जवाब मांगा जाएगा. वैसे जो कुछ हुआ है वह बेहद गंभीर है.''- डॉ. महेश प्रसाद, अधीक्षक, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल

पुलिस ने क्या कहा? : वहीं SKMCH ओपी प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि बरामद देसी शराब को जब्त कर लिया गया है. साथ ही यह जांच की जा रही है कि शराबबंदी लागू होने के बावजूद अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसर में शराब किस रास्ते से पहुंची और इसमें किसी बाहरी व्यक्ति या अस्पताल कर्मी की भूमिका तो नहीं है.

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