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बिहार के बड़े अस्पताल में मरीज और उनके परिजन वार्ड में ही छलका रहे थे जाम, पुलिस भी रह गई हैरान

मुजफ्फरपुर : उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (SKMCH) में इलाज कराने आए मरीज के परिजनों द्वारा अस्पताल परिसर में शराब पार्टी करने का मामला सामने आया है. हड्डी रोग वार्ड (वार्ड संख्या-2) के बाहर शराब सेवन की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देसी शराब बरामद की. मामले में मरीज के पिता और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

अस्पताल में छलकाते थे जाम : जानकारी के अनुसार, वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र निवासी बबलू शर्मा SKMCH के हड्डी रोग वार्ड में भर्ती हैं. वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों और उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि बबलू शर्मा के पिता और भाई पिछले कई दिनों से चोरी-छिपे अस्पताल परिसर में शराब लेकर आ रहे थे और वार्ड के आसपास उसका सेवन कर रहे थे.

मरीज के परिजनों ने की शिकायत : आरोप है कि पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी देसी शराब को पानी या अन्य सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में भरकर अस्पताल के भीतर लाते थे. इससे वार्ड में भर्ती मरीजों, महिलाओं और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही थी. शिकायत मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दी.

देसी शराब बरामद : सूचना मिलते ही SKMCH ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्धों के सामान की तलाशी ली. तलाशी के दौरान एक झोले में रखी कोल्ड्रिंक की बोतल से देसी शराब बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने मरीज के पिता चंदेश्वर ठाकुर और उसके भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

''अस्पताल में भर्ती मरीज बबलू शर्मा के पिता और परिजन झोला में शराब लेकर आते हैं. तीन लोग मिलकर शराब पीते हैं और वार्ड में हल्ला करते हैं. इसीलिए शिकायत की गई.''- किरण देवी, अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन

जांच के आदेश दिए गए : SKMCH के अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अस्पताल इलाज का स्थान है और यहां किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी.