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बिहार में शराब पार्टी! कमरे में बंद मिलीं तीन डांसर, चौकीदार समेत दो गिरफ्तार

शराब पार्टी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी ( ETV Bharat )

रात 11:30 बजे छापेमारी: इस कार्रवाई की पुष्टि सरैया की एएसपी गरिमा ने की. एएसपी ने बताया कि सोमवार की रात करीब 11:30 बजे सरैया थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि सरैया बाजार के एक दुकान में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया जा रहा है. सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष प्रसन्ना कुमार ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी की.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब पार्टी का भंडाफोड़ हुआ. सरैया थाने की पुलिस ने बेकरी संचालक और सरैया थाना के ही एक चौकीदार को गिरफ्तार किया है. जहां शराब पार्टी चल रही थी, उसी जगह से कमरे में बंद तीन महिलाओं को सुरक्षित मुक्त कराया गया. पुलिस की यह कार्रवाई इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.

चौकीदार और दुकानदार नशे में गिरफ्तार: एएसपी के अनुसार सरैया बाजार में स्थिति राजू स्वीट्स एंड बेकरी में दुकानदार और सरैया थाना के चौकीदार नशे की हालत में पाए गए. उसी जगह तीन महिलाएं एक कमरे में बंद थी. पुलिस ने मौके पर दुकानदार और चौकीदार को गिरफ्तार कर ली और महिलाओं को वहां से मुक्त कराया गया.

"तीनों महिलाओं को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. गिरफ्तार चौकीदार और दुकानदार को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा. कोर्ट के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. महिलाओं से पूछताछ भी की जा रही है." -गरिमा, एएसपी, सरैया मुजफ्फरपुर

सरैया की एएसपी गरिमा (ETV Bharat)

महिलाओं को बनाया था बंधक: बताया जा रहा है कि चौकीदार और होटल संचालक ने तीन डांसर को बुलाये थे. पहले दोनों ने मिलकर शराब पी. जब नशे में टुल हो गये तो दोनों ने मिलकर गलत नियम से तीनों महिलाओं को कमरे में बंद कर दिया. किसी तरह भनक पुलिस तक पहुंची और छापेमारी कर कार्रवाई की. हालांकि पुलिस ने आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया है.

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