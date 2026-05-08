बिहार में शराब माफिया का पुलिस टीम पर हमला, छापेमारी करने गई पुलिस पर छतों से पत्थरबाजी, 11 गिरफ्तार
नवादा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला कर दिया. पत्थरबाजी में 6 जवान घायल, 11 आरोपी गिरफ्तार.
Published : May 8, 2026 at 11:15 AM IST
नवादा: बिहार के नवादा के काशीचक थाना क्षेत्र के वीरनामा गांव के मुसहरी टोला में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर ईंट-पत्थर बरसाए, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए. घटना गुरुवार शाम की है और इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है.
अचानक शुरू हुई पत्थरबाजी: पुलिस टीम गांव में प्रवेश कर ही रही थी कि ग्रामीणों ने अचानक घरों की छतों से पत्थरबाजी शुरू कर दी. हमले में काशीचक थाना के एसआई दीप सिन्हा, कुणाल कुमार और बालेश्वर दास समेत दो सिपाही और एक चौकीदार गंभीर रूप से जख्मी हुए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस पर हमला करने के कांड में संलिप्त 10 अभियुक्त को #नवादा पुलिस ने किया गिरफ्तार एवं 01 विधि विरुद्ध किशोर को किया गया निरुद्ध।— Nawada Police (@nawadapolice) May 7, 2026
गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम बीरनामा में शराब छापामारी के क्रम में किया गया था पुलिस पर हमला।
काशीचक थाना द्वारा की गई कार्रवाई।#nawadapolice pic.twitter.com/pqkkQRLLcy
11 आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में टोटो मांझी, बिजली मांझी, प्रमोद मांझी, जितेंद्र मांझी और कई महिलाएं शामिल हैं. सभी आरोपी वीरनामा गांव के निवासी हैं. एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है.
14-15 नामजद, छापेमारी जारी: काशीचक थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि मामले में 14 से 15 लोगों को नामजद किया गया है. कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है.
कई आरोपी पुराने अपराधी: पुलिस के अनुसार गिरफ्तार कई आरोपी पहले भी अवैध शराब निर्माण और बिक्री के मामलों में जेल जा चुके हैं. सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है.
"इस मामले में 15 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपियों के लिए छापेमारी जारी है."- प्रभारी गौतम कुमार, काशीचक थाना
इलाके में तनावपूर्ण स्थिति: घटना के बाद पूरे गांव में तनावपूर्ण माहौल है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है और पुलिस सतर्कता के साथ नजर रख रही है. नवादा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. इस हमले की घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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