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बिहार में शराब माफिया का पुलिस टीम पर हमला, छापेमारी करने गई पुलिस पर छतों से पत्थरबाजी, 11 गिरफ्तार

नवादा: बिहार के नवादा के काशीचक थाना क्षेत्र के वीरनामा गांव के मुसहरी टोला में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर ईंट-पत्थर बरसाए, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए. घटना गुरुवार शाम की है और इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है.

अचानक शुरू हुई पत्थरबाजी: पुलिस टीम गांव में प्रवेश कर ही रही थी कि ग्रामीणों ने अचानक घरों की छतों से पत्थरबाजी शुरू कर दी. हमले में काशीचक थाना के एसआई दीप सिन्हा, कुणाल कुमार और बालेश्वर दास समेत दो सिपाही और एक चौकीदार गंभीर रूप से जख्मी हुए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

11 आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में टोटो मांझी, बिजली मांझी, प्रमोद मांझी, जितेंद्र मांझी और कई महिलाएं शामिल हैं. सभी आरोपी वीरनामा गांव के निवासी हैं. एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है.

14-15 नामजद, छापेमारी जारी: काशीचक थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि मामले में 14 से 15 लोगों को नामजद किया गया है. कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है.