ETV Bharat / state

बिहार में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफियाओं का हमला, सिपाही के सीने में घोंपा चाकू

अवैध शराब के भंडारण की सूचना पर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें सिपाही की हालत गंभीर है-

Etv Bharat
घायल सिपाही इलाज के लिए भर्ती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 17, 2026 at 2:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पूर्णिया : बिहार के पूर्णिया में उत्पाद विभाग की टीम पर चाकू से हमला किय गाय है. उत्पाद विभाग की टीम गोपनीय सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई करने गई हुई थी. तभी शराब माफियाओं द्वारा चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया. इस हमले में एक सिपाही बुरी तरह जख्मी हो गया. वहीं कुछ सिपाही चोटिल हो गए हैं. पूरा घटना क्रम नगर थाना क्षेत्र के झील टोला का है.

छापेमारी करने गई टीम पर हमला : इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए घटनास्थल से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. हमले में स्थानीय लोगों ने भी शराब माफिया का साथ दिया था. जिसको लेकर पुलिस अब पहचान कर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. घायल सिपाही के सीने और हाथ पर चाकू से हमले किए गए थे. जख्मी सिपाही का पूर्णिया के जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति काफी गंभीर है.

उत्पाद विभाग की टीम पर चाकू से हमला
उत्पाद विभाग की टीम पर चाकू से हमला (ETV Bharat)

उत्पाद विभाग का सिपाही जख्मी : उत्पाद विभाग की टीम घटनास्थल से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना देर रात की है. घायल सिपाही की पहचान 26 वर्षीय शुभम कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से शेखपुरा जिले के सिरारी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. घटना की जानकारी देते हुए सहायक उत्पाद आयुक्त नीरज कुमार राजन ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की.

शराब माफियाओं का आतंक : सहायक उत्पाद आयुक्त नीरज कुमार राजन ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि झील टोला इलाके में अवैध शराब की बिक्री और भंडारण किया जा रहा है. सूचना की सत्यता की जांच और कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग की एक विशेष टीम गठित की गई. जैसे ही टीम झील टोला के चिह्नित स्थान पर पहुंची और एक घर की घेराबंदी कर तलाशी लेनी शुरू की, वहां मौजूद असामाजिक तत्वों ने विरोध करना शुरू कर दिया.

ETV Bharat
हमले में घायल उत्पाद विभाग के सिपाही (ETV Bharat)

''जब हमारी विशेष टीम एक घर में तलाशी के उद्देश्य से प्रवेश करने लगी, तो वहां मौजूद युवकों से उन्होंने घर के कमरों को दिखाने को कहा. इसी दौरान एक युवक ने अचानक अपनी कमर से चाकू निकाला और सिपाही शुभम के सीने और हाथ पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.''- नीरज कुमार राजन, सहायक उत्पाद आयुक्त

पकड़े गए आरोपी की हुई पहचान : वहीं पुलिस के द्वारा लिए गए हिरासत में आए हमलावर युवक की पहचान कुंदन कुमार उरांव के रूप में हुई है, घटना की सूचना मिलते ही सहायक उत्पाद आयुक्त नीरज कुमार राजन सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

बिहार में शराबबंदी : बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया एक्टिव हैं. जब उनके टीम पर पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो उनको खाकी का खौफ नहीं है. यही कारण है कि शराब माफिया उत्पाद विभाग की टीम पर हमला करने से भी नहीं चूकते. अब देखना है कि इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

उत्पाद विभाग की टीम पर हमला
ATTACK ON EXCISE DEPARTMENT TEAM
PURNEA
शराब माफियाओं का हमला
LIQUOR MAFIA ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.