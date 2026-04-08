शराब माफिया राजा साह गिरफ्तार, एसटीएफ ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से दबोचा
मुजफ्फरपुर में एसटीएफ ने शराब माफिया राजा साह को गिरफ्तार किया. यह लंबे समय से फरार चल रहा था.
Published : April 8, 2026 at 3:00 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत और कई लोगों के इससे पीड़ित होने के बाद पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन में है. इस बीच, बिहार एसटीएफ ने शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाने वाले मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाने के वांछित और कुख्यात शराब माफिया राजा साह उर्फ राजा गुप्ता को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर से धर दबोचा है.
शराब माफिया राजा साह गिरफ्तार : पुलिस इसे अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की एक बड़ी सफलता मान रही है. बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लंबे समय से फरार चल रहा अपराधी राजा साह मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है.
एसटीएफ ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से दबोचा : इसी सूचना के आधार पर मंगलवार की देर रात एसटीएफ की एक टीम ने जाल बिछाया और स्टेशन परिसर में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अपराधी हथौड़ी थाना क्षेत्र के बेरई का रहने वाला है
विभिन्न थानों में 16 से अधिक मामले दर्ज : पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि राजा साह के खिलाफ मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थानों में 16 से अधिक मामले दर्ज हैं. गिरफ्तार शराब तस्कर पर शराब तस्करी के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी गंभीर कांड दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि यह हथौड़ी थाना कांड संख्या 219/25 के तहत बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) में वांछित था.
''राजा साह के पास से 10,695 रुपये नकद, दो मोबाइल, तीन सिम कार्ड, दो क्रेडिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं. पुलिस गिरफ्तार शराब तस्कर से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और बरामद सिम कार्डों का उपयोग किन आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था.'' - हथौड़ी थाना, मुजफ्फरपुर
मोतिहारी शराब कांड : बता दें कि मोतिहारी में जहरीली शराबकांड से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है. जिले के रघुनाथपुर थाना के बालगंगा गांव में गुरुवार 2 अप्रैल को पहली बार दो लोगों की मौत हुई थी. यह मौत का सिलसिला जारी है. 6 अप्रैल तक कुल 11 लोगों की मौत हो गयी है. करीब 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें 6 लोगों की आंखों की रोशनी खत्म हो गयी.
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