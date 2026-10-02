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एक्सीडेंट के बाद ट्रक से सड़क पर गिरने लगीं शराब की पेटियां, लूट के लिए मची होड़

अररिया: बिहार में शराबबंदी कानून के बाद भी आए दिन शराब की बरामदगी होती रहती है. शुक्रवार को भी अररिया में ऐसा ही मामला सामने आया है. असल में अररिया से रानीगंज की ओर जा रहा एक ट्रक गिदवास के पास अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया. हादसे के बाद ट्रक का शीशा टूट गया और वाहन सड़क पर ही खड़ा हो गया. घटना के बाद शराब लूट के लिए मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई.

ट्रक को पुलिस ने किया जब्त घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को अपने कब्जे में लेकर थाना लाया है. अब पुलिस ट्रक की जांच के साथ उसमें लदे सामान और शराब की वास्तविक मात्रा का पता लगाने में जुटी है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई लोग दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के आसपास दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोगों को ट्रक से सामान निकालते और उसे अपने साथ ले जाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और वीडियो में दिखाई दे रहे सभी लोगों की पहचान भी स्पष्ट नहीं है.

हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़ बताया जा रहा है कि ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चालक और खलासी के मौके पर नहीं रहने की स्थिति में आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगे. इसी दौरान ट्रक में शराब की पेटियां होने की बात सामने आई. इसके बाद कुछ लोगों द्वारा ट्रक से पेटियां और शराब की बोतलें निकालकर ले जाने का आरोप है.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि ट्रक में शराब किस स्थान से लादी गई थी और उसे कहां ले जाया जा रहा था. इसके अलावा ट्रक के कागजात, मालिक की भूमिका और चालक समेत अन्य संबंधित लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

एसडीपीओ सुशील कुमार (ETV Bharat)

वीडियो फुटेज से लोगों की पहचान

पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुर्घटना के बाद ट्रक से शराब की कितनी पेटियां या बोतलें निकाली गईं और उन्हें कौन-कौन लोग अपने साथ ले गए. पुलिस को मिले वीडियो फुटेज को जांच का आधार बनाया जा रहा है. पुलिस आसपास के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर रही है. वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान की जा रही है. पहचान होने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

क्या बोले एसडीपीओ?

एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस को प्राप्त कुछ वीडियो में प्रथम दृष्टया ट्रक में सीमेंट लदे होने के संकेत मिल रहे हैं. हालांकि, ट्रक से सीमेंट उतारकर लौटने के दौरान उसमें शराब की पेटियां होने की बात सामने आई है. फिलहाल शराब की कुल मात्रा कितनी थी, इसका पता नहीं चल पाया है. इस बिंदु पर भी पुलिस जांच कर रही है कि ट्रक में शराब कैसे पहुंची और परिवहन से जुड़े लोगों की इसमें क्या भूमिका है?

ट्रक मालिक की भूमिका की भी होगी जांच

पुलिस ट्रक मालिक की भूमिका की भी जांच कर रही है. ट्रक के इस्तेमाल, उसमें लदे सामान और परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच में जिसकी भी भूमिका सामने आएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

"फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. ट्रक से शराब की बरामदगी, मौके से ले जाई गई शराब की मात्रा, वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान और शराब के परिवहन से जुड़े नेटवर्क की जांच के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी."- सुशील कुमार, एसडीपीओ, अररिया

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