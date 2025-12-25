नए साल पर शराब पार्टी पहुंचा सकती है आप को जेल, लिकर लाइसेंस लेना बेहद जरूरी
आबकारी विभाग के मुताबिक बिना लाइसेंस शराब परोसते पकड़े जाने पर सीधे जेल जाना पड़ सकता है.
नई दिल्ली/गाजियाबाद: नए साल के जश्न की तैयारी में जुटे लोगों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है. अगर आप घर या किसी सार्वजनिक स्थान पर शराब पार्टी करने का प्लान बना रहे हैं तो पहले नियम जरूर जान लें. बिना एक दिन का लिकर लाइसेंस लिए शराब पार्टी करना कानूनन अपराध है. घर या फिर किसी सार्वजनिक स्थल पर शराब पार्टी आयोजन करने के लिए अस्थाई लाइसेंस की आवश्यकता होती है. अस्थाई लाइसेंस के लिए किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है और कुछ घंटे में ही लाइसेंस मिल जाता है.
शराब पार्टी के लिए अस्थाई लाइसेंस लेना जरूरी
गाजियाबाद के जिला आबकारी अधिकारी संजय सिंह के मुताबिक, आयोजनों में शराब परोसने के लिए दो प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाते हैं. घरेलू आयोजन और सामुदायिक आयोजन के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाते हैं. घरेलू पार्टी में शराब परोसने के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किया जाता है. जिसमें आयोजक सीमित लोगों के लिए आयोजित पार्टी में शराब परोस सकते हैं. जबकि होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्विट हॉल या किसी अन्य समारोह स्थल पर आयोजित पार्टी में शराब के लिए भी अस्थाई लाइसेंस जारी किया जाता है.
शराब पार्टी के लिए अस्थाई लाइसेंस शुल्क
आबकारी अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि घर में आयोजित होने वाली पार्टी के लिए अस्थाई लाइसेंस का शुल्क 5500 रुपये है. जबकि सार्वजनिक समारोह स्थल यानी की सामुदायिक आयोजन में शराब के लिए अस्थाई लाइसेंस का शुल्क 11000 रुपये है. इसके लिए समारोह स्थल का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस होना चाहिए. अवैध रूप से शराब पार्टी का आयोजन करने पर आबकारी विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी. पांच टीमों का गठन किया गया है जो जिले के ऐसे तमाम क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे जहां पर अवैध रूप से शराब पार्टी के आयोजन होने की संभावना अधिक होती है.
बिना लाइसेंस शराब परोसने पर कार्रवाई
संजय सिंह के मुताबिक, अवैध रूप से शराब पार्टी का आयोजन करने पर आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आयोजक को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी. अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं. बीते वर्ष तकरीबन 113 अस्थाई लाइसेंस नए साल पर आयोजित होने वाली पार्टी के लिए जारी किए गए थे. जो भी आवेदन हमें प्राप्त होते हैं उन्हें आबकारी विभाग द्वारा अप्रूव किया जाता है.
मिली जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद आबकारी विभाग द्वारा हाल ही में जिले की सभी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन और प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन समेत विभिन्न व्यापार संगठनों को सूचित किया गया है कि शराब पार्टी आयोजित करने के लिए अस्थाई लाइसेंस जरूर लें. बिना अस्थाई लाइसेंस के आयोजित पार्टी में शराब परोसने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
