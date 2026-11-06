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कांकेर बिजली दफ्तर में शराब बांटने का आरोप,कांग्रेस ने उठाई जांच की मांग, ईई बोले नहीं है जानकारी पुलिस ने की अभद्रता

धनतेरस में बिजली दफ्तर में शराब बांटने का आरोप ( Etv Bharat )

कांकेर : कांकेर जिला मुख्यालय में विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता कार्यालय में शराब की बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया है. दिवाली और धनतेरस के दौरान सरकारी दफ्तर में मिठाई के डिब्बों की जगह शराब बांटे जाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है. कांग्रेस नेताओं के खुलासे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बोतलें जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

कांग्रेस का दावा