कांकेर बिजली दफ्तर में शराब बांटने का आरोप,कांग्रेस ने उठाई जांच की मांग, ईई बोले नहीं है जानकारी पुलिस ने की अभद्रता
कांकेर के बिजली दफ्तर में शराब बांटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है.कांग्रेस ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 7:26 PM IST
कांकेर : कांकेर जिला मुख्यालय में विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता कार्यालय में शराब की बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया है. दिवाली और धनतेरस के दौरान सरकारी दफ्तर में मिठाई के डिब्बों की जगह शराब बांटे जाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है. कांग्रेस नेताओं के खुलासे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बोतलें जब्त कर जांच शुरू कर दी है.
कांग्रेस का दावा
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांकेर ग्रामीण के अध्यक्ष लोमेंद्र यादव के मुताबिक, उन्हें सूचना मिली थी कि त्योहार के दौरान कार्यालयीन समय में दफ्तर में शराब बांटी जा रही है. वे अपने महामंत्री के साथ कार्यालय पहुंचे और वीडियो बनाने लगे.
कई कर्मचारियों की टेबल के सामने और नीचे शराब की बोतलें रखी थीं, और सभी बोतलें एक ही प्रकार की थीं. हमने इसे सरकारी कार्यालय की मर्यादा के खिलाफ बताते हुए जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है- लोमेंद्र यादव,कांग्रेस नेता
पुलिस ने की कार्रवाई
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शराब की बोतलें जब्त की. कार्यपालन अभियंता एसके किंडो को पूछताछ के लिए कोतवाली थाना ले जाया गया. उनके थाने पहुंचने के बाद विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंच गए.
ईई का आरोप गाड़ी में हुई बदसलूकी
वहीं कार्यपालन अभियंता एसके किंडो का कहना है कि घटना के समय वे मुख्य कार्यालय में नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट कार्यालय में थे. उन्हें फोन पर कार्यालय में शराब की तीन बोतलें मिलने की जानकारी दी गई.
बोतलें कहां से आईं और किसके पास से मिलीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है. हां पुलिस ने थाना ले जाते समय मोबाइल रख लिया और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है. मैं इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करुंगा. मैं निष्पक्ष जांच और विभागीय-कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करुंगा - एसके किंडो,ईई
जांच के बाद सच आएगा सामने
फिलहाल सरकारी कार्यालय में शराब मिलने का मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.पुलिस ने दोनों पक्षों का आवेदन लिया है. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि बोतलें दफ्तर में कैसे पहुंचीं और इसके पीछे की वास्तविक वजह क्या है.
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