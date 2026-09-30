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प्रदेश भर में आबकारी नीतियों के विरोध में उतरे ठेकेदार, पॉलिसी में बार-बार बदलाव रोकने समेत 6 मांगों को लेकर जयपुर में धरना

ठेकेदार बोले, विभाग बीच में नए नियम लगाता हैं, जबकि 31 मार्च तक उसी नियम से चलना चाहिए.

Liquor contractors staging a protest in front of the Excise Commissioner's office at Jhalana Dungri
धरना देते शराब ठेकेदार... (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 7:17 PM IST

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जयपुर: प्रदेश भर के शराब ठेकेदार आबकारी विभाग की नीतियों के विरोध में उतर गए. शराब ठेकेदारों ने बुधवार को जयपुर के झालाना डूंगरी स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया. राजस्थान लिकर कॉन्ट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की. शराब ठेकेदारों ने गारंटी समायोजन, पेनल्टी में राहत और बार-बार नीति में बदलाव रोकने की मांग की.

राजस्थान लिकर कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद पारेता ने बताया कि टेंडर देते समय आबकारी विभाग और ठेकेदार के बीच कॉन्ट्रेक्ट होता है, जिसे आबकारी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है. विभाग बीच में नए नियम लगाता हैं, जबकि 31 मार्च तक उसी नियम से चलना चाहिए. ठेकेदार टेंडर लेते समय पॉलिसी के बिंदु पढ़कर नफा नुकसान तय करते हैं.

दुकान चालू होने के बाद विभाग बीच में बदलाव करता है, जिससे ठेकेदारों को परेशानी होती है. अभी टेट्रा पैक लेना कंपलसरी किया, जबकि उसकी कस्टमर में डिमांड नहीं है. जीएसएम उठाने की मात्रा 25% से बढ़ाकर 40% कर दी. अधिक माल का एडजस्टमेंट अप्रैल तक करने की बात हुई थी, लेकिन वह भी नहीं किया. विभाग अपनी पॉलिसी पर टिकता नहीं है. हम चाहते हैं कि विभाग पॉलिसी पर चले. पॉलिसी बदली तो ठेकेदार धरना प्रदर्शन करेंगे. विभाग पॉलिसी में किए बदलाव करे, तभी हमारी मांग पूरी होने के बाद ही यहां से उठेंगे.

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समय बढ़ाने की मांग: राज. लिकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने कहा कि लंबे समय से ठेका खुलने का समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. पड़ोसी राज्यों में 10 से 11:00 बजे तक ठेका खुलने का समय है, लेकिन राजस्थान में अभी रात 8:00 बजे तक का ही समय है. समय बढ़ाने से भी काफी समस्याएं हल हो सकती है. विभाग के बार-बार पॉलिसी में बदलाव से परेशानियां होती है. ठेकेदार चाहते हैं कि उनका व्यापार अच्छी तरह चले, ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व सरकार को मिल सके.

शराब ठेकेदारों की प्रमुख मांगें

  • मार्च में उठाई अतिरिक्त गारंटी का समायोजन सभी अनुज्ञाधारियों को पूरी दें. अतिरिक्त गारंटी के विरुद्ध अतिरिक्त मदिरा उठाई, उसका बिना गलत या भिन्न गणना किए पूर्ण समायोजन करें.
  • ठेकेदारों पर टेट्रापैक की अनिवार्य खरीद/उठाव की बाध्यता समाप्त करें.
  • देसी मदिरा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अनिवार्यता का आदेश हटाएं.
  • शराब दुकानों का समय रात 11:00 बजे तक किया जाए
  • अक्टूबर से देय ALF (Annual License Fee) का लाभ/समायोजन तत्काल उपलब्ध कराएं
  • देसी मदिरा में GSM की आपूर्ति सुचारू और पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करें. अभी GSM की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही.

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LIQUOR CONTRACTORS IN PROTEST
LIQUOR CONTRACTORS PROTEST JAIPUR
OPPOSE TO FREQUENT POLICY CHANGES
जयपुर में शराब ठेकेदारों का धरना
CONTRACTORS OPPOSE EXCISE POLICY

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