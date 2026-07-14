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शराब ठेकेदारों की कोरोना काल का बकाया माफ करने की मांग, 24 अगस्त को सीएम आवास के घेराव का ऐलान

जयपुर: राजस्थान में शराब की दुकानों के संचालन समय को लेकर विवाद फिर गहरा गया. शराब ठेकेदारों का दावा है कि बदलते लाइफस्टाइल के चलते आबकारी नीति में बदलाव करना चाहिए. कई मुद्दों को लेकर शराब ठेकेदार यूनियन ने 24 अगस्त को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया. यूनियन ने कोरोना काल का बकाया माफ करने, संपत्तियों की नीलामी रोकने और गारंटी व्यवस्था में बदलाव की भी मांग उठाई है.

राजस्थान में शराब ठेकेदारों ने आबकारी नीति में बदलाव की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है. लीकर कॉन्ट्रेक्टर यूनियन राजस्थान ने सरकार से शराब की दुकानों के संचालन का समय रात 8 बजे से बढ़ाकर रात 11 बजे तक करने की मांग की. यूनियन प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने कहा कि बदलती जीवनशैली के कारण अधिकांश सामाजिक कार्यक्रम, विवाह समारोह और पार्टियां रात में होती हैं. ऐसे में शराब की दुकानें रात 8 बजे बंद होने से उपभोक्ताओं को परेशानी होती है. अवैध शराब और ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलता है.

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पेनल्टी से बचने को करना पड़ता है ऑफेंस : उन्होंने कहा कि यदि दुकानों का समय रात 11 बजे तक किया जाए तो वैध बिक्री बढ़ेगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी. उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह पंवार ने तर्क दिया कि ड्रिंक और ड्राइव के जितने भी केस हो रहे हैं वो होटल और बार में खुली शराब बेचने के कारण हो रहे हैं. वहां आज भी 11 बजे तक शराब बेची जा रही है, जबकि उनके व्यवसाय में लोग पैक बोतल की ही बिक्री होती है. उन पर लगाई जा रही विभिन्न पेनल्टी और मासिक गारंटी को पूरा करने के लिए 8 बजे बाद चोर दरवाजे से शराब बेचने जैसा ऑफेंस करना पड़ रहा है.