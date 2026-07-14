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शराब ठेकेदारों की कोरोना काल का बकाया माफ करने की मांग, 24 अगस्त को सीएम आवास के घेराव का ऐलान

ठेकेदारों ने आबकारी नीति में बदलाव की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया.

Office bearers of the Liquor Contractors' Union presenting a memorandum of demands at a press conference.
पत्रकार वार्ता में मांग पत्र पेश करते लीकर कॉन्ट्रेक्टर यूनियन के पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 8:44 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में शराब की दुकानों के संचालन समय को लेकर विवाद फिर गहरा गया. शराब ठेकेदारों का दावा है कि बदलते लाइफस्टाइल के चलते आबकारी नीति में बदलाव करना चाहिए. कई मुद्दों को लेकर शराब ठेकेदार यूनियन ने 24 अगस्त को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया. यूनियन ने कोरोना काल का बकाया माफ करने, संपत्तियों की नीलामी रोकने और गारंटी व्यवस्था में बदलाव की भी मांग उठाई है.

राजस्थान में शराब ठेकेदारों ने आबकारी नीति में बदलाव की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है. लीकर कॉन्ट्रेक्टर यूनियन राजस्थान ने सरकार से शराब की दुकानों के संचालन का समय रात 8 बजे से बढ़ाकर रात 11 बजे तक करने की मांग की. यूनियन प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने कहा कि बदलती जीवनशैली के कारण अधिकांश सामाजिक कार्यक्रम, विवाह समारोह और पार्टियां रात में होती हैं. ऐसे में शराब की दुकानें रात 8 बजे बंद होने से उपभोक्ताओं को परेशानी होती है. अवैध शराब और ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलता है.

किसने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Jaipur)

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पेनल्टी से बचने को करना पड़ता है ऑफेंस : उन्होंने कहा कि यदि दुकानों का समय रात 11 बजे तक किया जाए तो वैध बिक्री बढ़ेगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी. उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह पंवार ने तर्क दिया कि ड्रिंक और ड्राइव के जितने भी केस हो रहे हैं वो होटल और बार में खुली शराब बेचने के कारण हो रहे हैं. वहां आज भी 11 बजे तक शराब बेची जा रही है, जबकि उनके व्यवसाय में लोग पैक बोतल की ही बिक्री होती है. उन पर लगाई जा रही विभिन्न पेनल्टी और मासिक गारंटी को पूरा करने के लिए 8 बजे बाद चोर दरवाजे से शराब बेचने जैसा ऑफेंस करना पड़ रहा है.

सरकारी कार्रवाई का विरोध: उन्होंने कोरोना काल के बकाया की वसूली को लेकर भी सरकार की कार्रवाई का विरोध किया. उनका आरोप है कि बकाया राशि की वसूली के लिए प्रदेशभर में ठेकेदारों की चल-अचल संपत्तियों की कुर्की और नीलामी की जा रही है. इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है. यूनियन ने कोविड अवधि का शेष बकाया पूरी तरह खत्म करने और नीलामी की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. पंकज धनखड़ ने कहा कि कोरोना काल में विपक्ष में रहते हुए बीजेपी नेताओं ने शराब ठेकेदारों की मांगों का समर्थन किया था. तब कांग्रेस सरकार ने 50 प्रतिशत राहत दी, लेकिन वर्तमान में वो राहत खत्म कर दी गई. उन्होंने सरकार से पूर्व की राहत व्यवस्था बहाल करने की मांग भी की.

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मासिक गारंटी पर उठाए सवाल: संगठन ने गारंटी उठाव व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि धार्मिक आयोजनों और अलग-अलग सीजन के कारण हर महीने बिक्री एक समान नहीं रहती, इसलिए मासिक गारंटी के बजाय त्रैमासिक गारंटी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए. यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो 24 अगस्त को प्रदेशभर के शराब ठेकेदार जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे.

ये रखी प्रमुख मांगें

  • शराब दुकानों का संचालन समय रात 8 से बढ़ाकर 11 बजे तक किया जाए
  • कोरोना काल का शेष बकाया पूरी तरह माफ किया जाए
  • बकाया वसूली के नाम पर चल-अचल संपत्तियों की कुर्की और नीलामी पर तत्काल रोक लगाई जाए
  • आबकारी नीति में मासिक गारंटी उठाव की जगह त्रैमासिक गारंटी व्यवस्था लागू की जाए
  • शराब कारोबारियों को पूर्व में दी गई राहत को बहाल करते हुए आबकारी नीति में आवश्यक संशोधन किए जाएं

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DEMANDS OF LIQUOR CONTRACTORS
DEMAND TO EXTEND TIME OF SHOPS
LAY SIEGE TO THE CM RESIDENCE
शराब दुकानों के संचालन समय पर विवाद
DEMAND FOR CHANGES TO EXCISE POLICY

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