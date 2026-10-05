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हिसार में शराब ठेकेदार की हत्या, नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, आरोपियों की तलाश जारी

हिसार में शराब ठेकेदार की हत्या ( ETV Bharat )

हिसार : हरियाणा के हिसार में कैमरी रोड क्रिकेट एकेडमी के पास दो युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरु कर दी है जिसमें एक शराब ठेकेदार नरेश कुमार की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स घायल हो गया. घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जबकि शराब ठेकेदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के पोस्टमार्टम रुम में रखवाया गया है.