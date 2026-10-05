हिसार में शराब ठेकेदार की हत्या, नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, आरोपियों की तलाश जारी
हरियाणा के हिसार में क्रिकेट एकेडमी के पास शराब ठेकेदार की हत्या कर दी गई है, जबकि एक शख्स घायल है.
Published : October 5, 2026 at 4:15 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 5:03 PM IST
हिसार : हरियाणा के हिसार में कैमरी रोड क्रिकेट एकेडमी के पास दो युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरु कर दी है जिसमें एक शराब ठेकेदार नरेश कुमार की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स घायल हो गया. घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जबकि शराब ठेकेदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के पोस्टमार्टम रुम में रखवाया गया है.
नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग : जानकारी के अनुसार हरिता गांव का रहने वाला नरेश कुमार शराब के ठेके के अलावा क्रिकेट ग्राऊंड पर कैंटीन चलाने का काम करता था. मृतक नरेश के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी. नरेश के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एकट के तहत कई मामले दर्ज थे. वो किक्रेट मैच देखकर वापस लौट रहा था, तभी तीन नकाबपोश बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और तीनों ने दोनों युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरु कर दी.
शराब ठेकेदार नरेश की मौत : फायरिंग के दौरान गोलियां नरेश और धर्मवीर को लगी. घटना के बाद नरेश और धर्मवीर को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, लेकिन नरेश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. धर्मवीर को भी तीन गोलियां लगी है. उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है.
आरोपियों की तलाश जारी : घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर छानबीन की गई और वारदात से जुड़े सबूतों की तलाश की गई. आजाद नगर थाने से पुलिस के अधिकारी जयवीर ने कहा कि रात को फायरिंग की घटना की सूचना मिली थी, पुलिस की टीम रात को मौके पर पहुंची थी. घटना में नरेश की मौत हो चुकी है और दूसरे शख्स धर्मवीर को निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हुई है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मौके से एक दर्जन से अधिक राऊंड फायर होने की सूचना है. वहीं थाना प्रभारी मनदीप ने बताया कि परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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