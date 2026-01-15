ETV Bharat / state

रोहतक में शराब ठेकेदार पर फायरिंग मामला, हिमांशु भाऊ गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार, 3 दिन की पुलिस रिमांड

रोहतक: शराब ठेकेदार पर फायरिंग के मामले में रोहतक पुलिस की अपराध जांच शाखा ने हिमांशु भाऊ गैंग के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है. रटौली गांव में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर तीन दिन की रिमांड पर लिया है. इससे पहले मामले में इसी गैंग के 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं.

शराब ठेकेदार की हत्या मामला: 19 दिसंबर 2025 को रिटौली गांव में शराब ठेके पर भाऊ गैंग और बाबा गैंग के गुर्गों में गैंगवार हुई थी. हिमांशु भाऊ गैंग ने सन्नी रिटोलिया गैंगस्टर के ठेके पर गोलियां चलाईं. इसमें सन्नी का दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया. दूसरी तरफ से बाबा गैंग की ओर से भी फायरिंग की गई. जिसमें चार बदमाशों को गोलियां लगी. दोनों तरफ से 30 राउंड गोलियां चलीं. वारदात के बाद सभी मौके से फरार हो गए थे. इस फायरिंग में दीपांशु नाम के बदमाश की मौत हो गई.

रोहतक में हुई थी गैंगवार: गोली लगने से घायल युवक दीपक की शिकायत के आधार पर शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा धारा 109, 190, 191(3) व शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया गया था. एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया के मुताबिक यह वारदात पुरानी रंजिश का ही नतीजा थी. हिमांशु भाऊ गैंग और अंकित बाबा गैंग में काफी समय से रंजिश चल रही है. दोनों गैंगस्टर एक ही गांव के हैं.

कुल चार आरोपी गिरफ्तार: अपराध जांच शाखा द्वितीय के प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि "पुलिस की टीम ने इस संबंध में रोहतक जिला के रिटौली गांव निवासी रवि को गिरफ्तार किया है. इससे पहले पुलिस जांच टीम ने इस वारदात में शामिल झज्जर निवासी मोहित उर्फ जादू , झज्जर जिला के कासनी गांव निवासी यश उर्फ अतुल और शराब ठेके पर फायरिंग के दौरान घायल हुए रोहित को गिरफ्तार किया था."