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पुरानी रंजिश में शराब ठेकेदार पर चाकू से हमला, ट्रैफिक पुलिस के दो जवानों ने जान पर खेल एक को दबोचा

शराब ठेकेदार रंजीत सिंह सोलंकी और कुछ बदमाशों के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा है

ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल ने एक बदमाश को पकड़ा
ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल ने एक बदमाश को पकड़ा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 10:42 AM IST

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कोटा : शहर के गुमानपुरा थाना इलाके में घोड़े वाला बाबा सर्कल के नजदीक पुराने रंजिश में एक शराब ठेकेदार पर रविवार रात बदमाशों ने हमला कर दिया. यह चार बदमाश जान से मारने की नीयत से कैथूनीपोल थाना इलाके निवासी रंजीत सिंह सोलंकी पर हमला कर रहे थे. इस दौरान घोड़े वाले बाबा सर्किल पर ट्रैफिक के जवान राजाराम बिश्नोई और राकेश मीणा ड्यूटी पर थे. उन्होंने यह घटनाक्रम देखा और तत्काल बचाने के लिए पहुंच गए. पुलिस को देखते ही तीनों आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने मौके से एक आरोपी को पकड़ लिया. उसके पास से पुलिस को चाकू भी मिला है. सूचना मिलने पर गुमानपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

गुमानपुरा थाना अधिकारी सुनील कुमार सिंह का कहना है कि घटनाक्रम में मौके से आशु को गिरफ्तार किया है. पीड़ित रंजीत की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है. इस पूरे मामले में तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने रंजीत को अस्पताल भेज दिया था. वहीं, आंसू को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया है. मुकदमे में बाद में गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य भागे हुए बदमाशों को भी जल्द पकड़ा जाएगा. ट्रैफिक पुलिस के दोनों कांस्टेबल राजाराम बिश्नोई और राकेश मीणा की सजकता से बड़ी वारदात टल गई है.

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कैथूनीपोल से कर रहे थे पीछा, पैर पर मारा चाकू : शराब ठेकेदार रंजीत सिंह सोलंकी और कुछ बदमाशों के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा है. इनके बीच फायरिंग की घटना भी पहले हो चुकी है. ऐसे में जान से मारने की नीयत से ही रंजीत पर हमला किया गया है. बदमाश कैथूनीपोल से ही उसके पीछे पड़ गए थे. रंजीत को इसका शक हो गया था. ऐसे में वह स्कूटर को तेज गति से चलाते हुए घोड़े वाले बाबा सर्किल पर पहुंच गया. यहां पर बदमाशों ने उसे पर चाकू से हमला कर दिया, जो उसके पैर पर लगा. इससे वह नीचे गिर गया.

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LIQUOR CONTRACTOR ATTACKED
MAN ATTACKED OVER OLD RIVALRY
शराब ठेकेदार पर चाकू से हमला
MAN STABBED IN KOTA

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