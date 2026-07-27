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पुरानी रंजिश में शराब ठेकेदार पर चाकू से हमला, ट्रैफिक पुलिस के दो जवानों ने जान पर खेल एक को दबोचा

कोटा : शहर के गुमानपुरा थाना इलाके में घोड़े वाला बाबा सर्कल के नजदीक पुराने रंजिश में एक शराब ठेकेदार पर रविवार रात बदमाशों ने हमला कर दिया. यह चार बदमाश जान से मारने की नीयत से कैथूनीपोल थाना इलाके निवासी रंजीत सिंह सोलंकी पर हमला कर रहे थे. इस दौरान घोड़े वाले बाबा सर्किल पर ट्रैफिक के जवान राजाराम बिश्नोई और राकेश मीणा ड्यूटी पर थे. उन्होंने यह घटनाक्रम देखा और तत्काल बचाने के लिए पहुंच गए. पुलिस को देखते ही तीनों आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने मौके से एक आरोपी को पकड़ लिया. उसके पास से पुलिस को चाकू भी मिला है. सूचना मिलने पर गुमानपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

गुमानपुरा थाना अधिकारी सुनील कुमार सिंह का कहना है कि घटनाक्रम में मौके से आशु को गिरफ्तार किया है. पीड़ित रंजीत की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है. इस पूरे मामले में तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने रंजीत को अस्पताल भेज दिया था. वहीं, आंसू को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया है. मुकदमे में बाद में गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य भागे हुए बदमाशों को भी जल्द पकड़ा जाएगा. ट्रैफिक पुलिस के दोनों कांस्टेबल राजाराम बिश्नोई और राकेश मीणा की सजकता से बड़ी वारदात टल गई है.