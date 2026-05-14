ETV Bharat / state

बिहार के सरकारी कार्यालय में फाइल नहीं, शराब की बोतलें मिलीं

बिहार में भले ही पूर्ण शराबबंदी हो, पर इसकी खपत कम नहीं हुई है. सरकारी कार्यालय में भी शराब की बरामदगी हुई. पढ़ें खबर

LIQUOR BOTTLES FOUND IN BUXAR
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 14, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बक्सर : बिहार के बक्सर जिला परिवहन कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान सरकारी दफ्तर से भारी मात्रा में शराब बरामद किया. पुलिस टीम जब कार्यालय के अंदर पहुंची तो नजारा देखकर खुद अधिकारी भी हैरान रह गए.

सरकारी कार्यालय से शराब बरामद : सरकारी अलमीरा, जहां सामान्य तौर पर विभागीय फाइलें और दस्तावेज रखे जाते हैं, वहां शराब की बोतलें भरी मिलीं. इतना ही नहीं, कार्यालय के किचेन में भी सब्जी और खाने-पीने के सामान की जगह शराब का जखीरा रखा हुआ था.

खाली और भरी हुई मिली शराब की बोतलें : छापेमारी के दौरान कुछ बोतलें खाली मिलीं, जबकि कई बोतलें भरी हुई थीं. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी हैरानी जताई कि आखिर सरकारी दफ्तर के अंदर शराब की इतनी बोतलें कैसे पहुंची. छापेमारी के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम बरामद शराब को जब्त कर सील करने में जुट गई.

''गार्ड रूम एवं किचेन से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं. पुलिस अनुसंधान में जो भी निकलकर सामने आएगा उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा.''- गौरव पांडेय, सदर एसडीपीओ

हर एंगल को खंगाला जा रहा : फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शराब का इस्तेमाल निजी उपभोग के लिए हो रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था. मामले के खुलासे के बाद विभाग में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.

''कार्यालय के गार्ड रूम के आलमीरा और किचेन से पुलिस ने शराब बरामद की है. देखने से ऐसा लग रहा है कि शराब जमा किया जा रहा था. कुछ खाली शराब की बोतलें भी है. पुलिस अनुसन्धान में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा और उनकी नौकरी भी जाएगी.''- राज कुमार प्रसाद डीटीओ

2016 से शराबबंदी : यहां यह बताना भी जरूरी है कि प्रदेश में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है. इसके बावजूद धड़ल्ले से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. बड़ी मात्रा में इसकी तस्करी भी होती है. हालांकि पुलिस इसपर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी रहती है.

ये भी पढ़ें :-

17 लाख गिरफ्तारी, 11 लाख केस.. बिहार में शराबबंदी के 10 साल के आंकड़े कर देंगे हैरान

Explainer: बिहार में शराबबंदी के 10 साल.. ये आंकड़े कर देंगे हैरान! जानें कितना फायदा, कितना नुकसान?

TAGGED:

BUXAR DISTRICT TRANSPORT OFFICE
बक्सर जिला परिवहन कार्यालय
सरकारी कार्यालय में शराब
BIHAR NEWS
LIQUOR BOTTLES FOUND IN BUXAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.