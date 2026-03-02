ETV Bharat / state

होली में शराब पर सख्ती, इस पंचायत में लगाया गया प्रतिबंध, कार्रवाई की भी तैयारी

गिरिडीहः हर्ष और उल्लास का पर्व होली की धूम शुरू हो चुका है. जगह - जगह होली मिलन का आयोजन हो रहा है. प्रशासन भी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार बैठा है. इन तैयारियों के बीच होली के रंग में भंग डालने का काम शराब करती रही है. कई लोग इस पर्व में शराब का सेवन करते हैं. कुछ लोग शराब पीकर माहौल ही खराब कर देते हैं. ऐसे लोगों से निपटने की तैयारी प्रशासन ने की है.

शांति समिति की बैठक में भी ऐसी योजना तैयार की गई है. मुफस्सिल थाना में आयोजित बैठक में बीडीओ गणेश रजक, सीओ राजेंद्र प्रसाद के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो ने योजना तैयार की है. योजना के तहत अवैध शराब का कारोबार करने वालों को चिन्हित करने के साथ साथ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. इस बीच मुफस्सिल थाना इलाके के कुछेक गांव में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है.

अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

लोगों ने पतरोडीह समेत आस पास के गांव में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है. इसकी जानकारी पूर्व मुखिया शंकर दास ने दी है. कहा है कि वे वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि हैं. इस बार होली को देखते हुए ग्राम पंचायत पतरोडीह में साफ निर्देश दिया गया है कि पूरे पंचायत में शराब की वैध - अवैध बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. कोई व्यक्ति शराब न बेचेगा और न ही सार्वजनिक तौर पर शराब का सेवन करेगा.