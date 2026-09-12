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कैंसर जांच में गेमचेंजर साबित होगी लिक्विड बायोप्सी, खून में छिपे छोटे RNA बताएंगे कैंसर का संकेत

IISER भोपाल की रिसर्च ( ETV Bharat )

भोपाल: इंडियन इंस्टिट्यूट आफ सांइस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के वैज्ञानिकों ने कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए विकसित की जा रही लिक्विड बायोप्सी तकनीक का और एडवांस मॉडल तैयार किया है. इसमें वैज्ञानिकों ने खून में मौजूद बेहद छोटे माइक्रो आरएनए के आपसी पैटर्न को पढ़कर कैंसर और गैर-कैंसर सैंपल में अंतर करने वाला माइआरबिट(miRBiT) नाम का मॉडल विकसित किया है. इसे 16,190 सैंपलों पर विश्लेषण किया गया और 25,082 सैंपलों वाले नौ स्वतंत्र डेटासेट पर इसकी जांच की गई. खास बात यह है कि मॉडल को कैंसर की पहचान के लिए दूसरे मरीजों के सैंपल से सीधी तुलना पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बल्कि एक ही मरीज के सैंपल में माइक्रोआरएनए के आपसी संबंधों को देखकर वर्गीकरण करता है. खून की एक जांच में छिपे संकेत पढ़ेगा यह मॉडल इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की वैज्ञानिक नीलांजना दास के अनुसार "इस शोध में माइक्रोआरएनए को कैंसर की पहचान के लिए जैविक संकेतक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. ये छोटे आरएनए शरीर की कोशिकाओं में जीन की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं और कैंसर जैसी स्थितियों में इनके स्तर और आपसी अभिव्यक्ति के पैटर्न बदल सकते हैं. माइआरबिट इन्हीं बदलावों को नियम आधारित तरीके से पढ़कर एक सैंपल को कैंसर या गैर-कैंसर श्रेणी में रखने का प्रयास करता है." बाजार में मौजूद लिक्विड बायोप्सी से कैसे अलग और आगे इस शोध से जुड़े विकास गुप्ता के अनुसार "बाजार में उपलब्ध कई लिक्विड बायोप्सी आधारित जांचों में खून के भीतर कैंसर से जुड़े डीएनए में बदलाव, जीन की प्रतियों की संख्या में बदलाव या डीएनए मिथाइलेशन जैसे संकेत खोजे जाते हैं. इन तरीकों में अक्सर किसी खास आणविक संकेतक की मौजूदगी या मात्रा को संदर्भ समूह से मिलाकर कैंसर की संभावना का अनुमान लगाया जाता है. जब धरती बन रही थी, तब भी था बस्तर, 3.65 अरब साल पुरानी चट्टान मिली, भारत का ओल्डेस्ट रॉक