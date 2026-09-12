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कैंसर जांच में गेमचेंजर साबित होगी लिक्विड बायोप्सी, खून में छिपे छोटे RNA बताएंगे कैंसर का संकेत

IISER के इस अध्ययन में कुल 46,349 क्लिनिकल सीरम सैंपलों का संसाधन तैयार किया गया. इसमें 13 तरह के कैंसर, गैर-कैंसर बीमारियों और स्वस्थ लोगों के नमूने शामिल थे. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

Bhopal IISER research
IISER भोपाल की रिसर्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 11:01 PM IST

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भोपाल: इंडियन इंस्टिट्यूट आफ सांइस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के वैज्ञानिकों ने कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए विकसित की जा रही लिक्विड बायोप्सी तकनीक का और एडवांस मॉडल तैयार किया है. इसमें वैज्ञानिकों ने खून में मौजूद बेहद छोटे माइक्रो आरएनए के आपसी पैटर्न को पढ़कर कैंसर और गैर-कैंसर सैंपल में अंतर करने वाला माइआरबिट(miRBiT) नाम का मॉडल विकसित किया है. इसे 16,190 सैंपलों पर विश्लेषण किया गया और 25,082 सैंपलों वाले नौ स्वतंत्र डेटासेट पर इसकी जांच की गई.

खास बात यह है कि मॉडल को कैंसर की पहचान के लिए दूसरे मरीजों के सैंपल से सीधी तुलना पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बल्कि एक ही मरीज के सैंपल में माइक्रोआरएनए के आपसी संबंधों को देखकर वर्गीकरण करता है.

खून की एक जांच में छिपे संकेत पढ़ेगा यह मॉडल

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की वैज्ञानिक नीलांजना दास के अनुसार "इस शोध में माइक्रोआरएनए को कैंसर की पहचान के लिए जैविक संकेतक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. ये छोटे आरएनए शरीर की कोशिकाओं में जीन की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं और कैंसर जैसी स्थितियों में इनके स्तर और आपसी अभिव्यक्ति के पैटर्न बदल सकते हैं. माइआरबिट इन्हीं बदलावों को नियम आधारित तरीके से पढ़कर एक सैंपल को कैंसर या गैर-कैंसर श्रेणी में रखने का प्रयास करता है."

बाजार में मौजूद लिक्विड बायोप्सी से कैसे अलग और आगे

इस शोध से जुड़े विकास गुप्ता के अनुसार "बाजार में उपलब्ध कई लिक्विड बायोप्सी आधारित जांचों में खून के भीतर कैंसर से जुड़े डीएनए में बदलाव, जीन की प्रतियों की संख्या में बदलाव या डीएनए मिथाइलेशन जैसे संकेत खोजे जाते हैं. इन तरीकों में अक्सर किसी खास आणविक संकेतक की मौजूदगी या मात्रा को संदर्भ समूह से मिलाकर कैंसर की संभावना का अनुमान लगाया जाता है.

इसके मुकाबले miRBiT का मुख्य नवाचार सिर्फ माइक्रोआरएनए का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि एक ही सैंपल के भीतर अलग-अलग माइक्रोआरएनए के आपसी अभिव्यक्ति संबंधों को देखना है. यानी मॉडल को हर मरीज की तुलना किसी बड़े कैंसर या स्वस्थ समूह से करने की जरूरत कम पड़ती है. यही वजह है कि इसे एकल-सैंपल वर्गीकरण मॉडल कहा गया है. इससे भविष्य में मरीज के स्तर पर कैंसर की जांच को अधिक व्यक्तिगत बनाने की संभावना बनती है."

दूसरी बीमारियों में भी परखा गया

कैंसर पहचानने वाले मॉडल के सामने बड़ी चुनौती यह होती है कि वह दूसरी बीमारी को कैंसर समझकर गलत परिणाम न दे. इसी वजह से अध्ययन में केवल स्वस्थ लोगों के नमूने ही नहीं, बल्कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, अल्जाइमर रोग, वैस्कुलर डिमेंशिया और माइल्ड काग्निटिव इम्पेयरमेंट जैसी गैर-कैंसर स्थितियों के नमूनों पर भी मॉडल की जांच की गई.

46,349 सैंपलों से तैयार हुआ मॉडल

इस अध्ययन में कुल 46,349 क्लिनिकल सीरम सैंपलों का संसाधन तैयार किया गया. इसमें 13 तरह के कैंसर, गैर-कैंसर बीमारियों और स्वस्थ लोगों के नमूने शामिल थे. इस मॉडल को 16,190 नमूनों पर प्रशिक्षित करने के बाद 25,082 नमूनों वाले नौ स्वतंत्र डेटासेट पर जांचा गया. इसके अलावा 5,077 नमूनों वाले आठ स्वतंत्र डेटासेट में गैर-कैंसर बीमारियों के संदर्भ में भी इसका परीक्षण किया गया.

अभी शोध से अस्पताल तक पहुंचने का इंतजार

यह तकनीक शुरुआती कैंसर जांच को कम आक्रामक और मरीज के स्तर पर अधिक व्यक्तिगत बनाने की संभावना दिखाती है. लेकिन इसे बाजार में उपलब्ध जांचों से अंतिम रूप से बेहतर या अधिक सटीक मानने से पहले बड़े स्तर पर मरीजों पर परीक्षण, परिणामों का मानकीकरण और नियामकीय मंजूरी जरूरी होगी. फिलहाल इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक ऐसे एकल-सैंपल, माइक्रोआरएनए आधारित ढांचे का विकास है, जो भविष्य में एक ही रक्त जांच से कई प्रकार के कैंसर की पहचान की दिशा में रास्ता खोल सकता है.

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