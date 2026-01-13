ETV Bharat / state

निर्मला सीतारमण के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करने वाली आज भी बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचीं कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर शिकायतकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा मंगलवार को अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान लिपिका मित्रा की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुई हैं, लेकिन वो बीमार हैं जिसकी वजह से बयान दर्ज कराने कोर्ट में नहीं आ सकीं. कोर्ट ने पाया कि लिपिका मित्रा की ओर से ये चौथी बार सुनवाई टाली गई है. साथ ही कहा कि अगर लिपिका मित्रा 29 जनवरी को सुनवाई के लिए नहीं आती हैं तो साक्ष्य पेश करने का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा.

बता दें कि 13 दिसंबर, 2025 को याचिकाकर्ता की ओर से एक गवाह मंजू बंसल के बयान दर्ज किए गए थे. वहीं 29 नवंबर 2025 को लिपिका मित्रा की ओर से गवाह सतीश कुमार नंगिया के बयान दर्ज किए गए थे. कोर्ट ने 23 मई, 2025 को निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया था. लिपिका मित्रा ने याचिका दायर कर कहा है कि निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिया.

याचिका में कहा गया है कि निर्मला सीतारमण ने 17 मई, 2024 को राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती के बीच वैवाहिक विवाद का जिक्र किया. साथ ही यह भी कहा गया कि उनका बयान सोमनाथ भारती की छवि को खराब करने की कोशिश के तहत किया गया, ताकि वे 2024 के आम चुनावों में जीत नहीं सकें. दरसअल, सोमनाथ भारती 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे. लिपिका मित्रा का कहना है कि निर्मला सीतारमण के बयान का एकमात्र उद्देश्य सोमनाथ भारती को राजनीतिक रुप से नुकसान पहुंचाना था.