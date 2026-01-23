उदयपुर की नई लायन सफारी में संकट: शेरनी 'सुनयना' शेल्टर नहीं लौटी, ड्रोन से तलाश जारी
उदयपुर की लायन सफारी में छोड़ी गई शेरनी चार दिन से शेल्टर नहीं लौटी. वन विभाग ड्रोन और वनकर्मियों की मदद से ढूंढ रहा है.
Published : January 23, 2026 at 1:08 PM IST
उदयपुर: उदयपुर-सज्जनगढ़ अभयारण्य की तलहटी में बनाई जा रही नई लायन सफारी अभी आम लोगों के लिए शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी चिंता सामने आ गई है. सफारी में छोड़ी गई शेरनी सुनयना अपने नाइट शेल्टर तक वापस नहीं लौटी, जिससे वन विभाग और प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है.
दरअसल, सफारी के उद्घाटन से पहले शेर-शेरनी के जोड़े को खुले बाड़े में छोड़ा गया था, ताकि वे नए माहौल के साथ तालमेल बिठा सकें. शेर 'सम्राट' तो नियमित रूप से शेल्टर में लौट रहा है, लेकिन शेरनी 'सुनयना' पिछले चार दिनों से शेल्टर में नहीं आई. शुरुआत में माना गया कि वह सफारी क्षेत्र में ही कहीं होगी, लेकिन जब कई दिन बीत गए और उसका कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला तो चिंता गहराने लगी. बुधवार को शेरनी को सफारी के अंदर झाड़ियों में देखा गया, जिससे यह तो साफ हो गया कि वह अभी भी परिसर के भीतर ही है. इसके बावजूद, फेंसिंग (बाड़) के बाहर इंसानी आवाजाही होने के कारण खतरा बना हुआ है कि कहीं वह बाहर की तरफ न निकल जाए.
शेरनी की तलाश के लिए वन विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है. सफारी क्षेत्र में स्थित क्लाउड-9 बिल्डिंग की छतों पर वनकर्मी तैनात किए गए हैं, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और ढोल बजाकर उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है. मकसद यही है कि सुनयना पर लगातार नज़र रखी जाए और उसे सुरक्षित तरीके से शेल्टर तक पहुंचाया जा सके.
वाइल्डलाइफ विंग उदयपुर के उप वन संरक्षक यादवेंद्र सिंह चूंडावत ने बताया कि सफारी लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है, जहां घास और झाड़ियां ज्यादा हैं. इसी वजह से शेरनी बार-बार नजरों से ओझल हो जाती है. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में उसे अपने रहने और खाने-पीने की जगह का पूरा अंदाजा हो जाएगा और वह खुद शेल्टर में लौटने लगेगी. फिलहाल, शेरनी की सुरक्षित मौजूदगी को लेकर वन विभाग सतर्क है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. सज्जनगढ़ लॉयन सफारी का उद्घाटन भले ही अगले महीने प्रस्तावित हो, लेकिन उससे पहले सुनयना की सुरक्षित वापसी अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है.