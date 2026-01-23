ETV Bharat / state

उदयपुर की नई लायन सफारी में संकट: शेरनी 'सुनयना' शेल्टर नहीं लौटी, ड्रोन से तलाश जारी

उदयपुर का सज्जनगढ़ पार्क ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: उदयपुर-सज्जनगढ़ अभयारण्य की तलहटी में बनाई जा रही नई लायन सफारी अभी आम लोगों के लिए शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी चिंता सामने आ गई है. सफारी में छोड़ी गई शेरनी सुनयना अपने नाइट शेल्टर तक वापस नहीं लौटी, जिससे वन विभाग और प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है. दरअसल, सफारी के उद्घाटन से पहले शेर-शेरनी के जोड़े को खुले बाड़े में छोड़ा गया था, ताकि वे नए माहौल के साथ तालमेल बिठा सकें. शेर 'सम्राट' तो नियमित रूप से शेल्टर में लौट रहा है, लेकिन शेरनी 'सुनयना' पिछले चार दिनों से शेल्टर में नहीं आई. शुरुआत में माना गया कि वह सफारी क्षेत्र में ही कहीं होगी, लेकिन जब कई दिन बीत गए और उसका कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला तो चिंता गहराने लगी. बुधवार को शेरनी को सफारी के अंदर झाड़ियों में देखा गया, जिससे यह तो साफ हो गया कि वह अभी भी परिसर के भीतर ही है. इसके बावजूद, फेंसिंग (बाड़) के बाहर इंसानी आवाजाही होने के कारण खतरा बना हुआ है कि कहीं वह बाहर की तरफ न निकल जाए. पढ़ें: उदयपुर बना 'राजस्थान का कश्मीर', पर्यटक बोले- आज मैं ऊपर, आसमां नीचे...