कानपुर जू में आई नई मेहमान, करीब 800 किलोमीटर का सफर तय कर इंदौर जू से पहुंची एशियाई शेरनी
कानपुर जू से हिप्पो सतीश को भेजा जाएगा इंदौर जू
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 2:44 PM IST
कानपुर: महीनों का लंबा इंतजार सोमवार सुबह उस वक्त खत्म हुआ जब कानपुर जू में पहुंच गई एशियाई शेरनी. प्राणी उद्यान के प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर की मौजूदगी में उसे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया जहां वह फिलहाल क्वारंटाइन रहेगी. इंदौर जू से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद शेरनी परेशान दिखाई दे रही थी. रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर फिरोज खान ने बताया कि मौजूदा समय में कानपुर जू में तीन शेर हैं. इनमें शंकर, उमा और सुंदरी हैं. यह सभी हाइब्रिड प्रजाति के हैं. वहीं अब जो इंदौर जू से शेरनी पहुंची है वह एशियाटिक लायन कैटेगरी की शेरनी है.
शेरनी को किया गया क्वारंटाइन
जू के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर फिरोज खान ने बताया सोमवार सुबह पांच से छह बजे के बीच इंदौर जू के निदेशक समेत अन्य कर्मी साढ़े तीन साल की शेरनी को लेकर पहुंचे हैं. शेरनी को जैसे ही कानपुर जू में लाया गया वैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकाल कर बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया. फिरोज खान के मुताबिक शेरनी यहां पहुंच कर थोड़ा सा परेशान और असहज है. इसके पीछे शेरनी का सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर तय करना भी माना जा सकता है. फिलहाल उसे हम कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन करके रखेंगे.
हिप्पो सतीश भेजा जाएगा इंदौर जू
कानपुर जू के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर फिरोज खान ने कहा वन्य जीवों की अदला-बदली नियमों के चलते जहां इंदौर जू से कानपुर जू को शेरनी दी गई है. तो वहीं अब कानपुर जू से इंदौर जू को दरियाई घोड़ा सतीश को भेजा जाएगा. फिरोज खान ने कहा कि हिप्पो सतीश को भेजने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. सोमवार देर रात या मंगलवार सुबह तक कानपुर जू से हिप्पो की रवानगी हो जाएगी.
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