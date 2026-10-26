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कानपुर जू में आई नई मेहमान, करीब 800 किलोमीटर का सफर तय कर इंदौर जू से पहुंची एशियाई शेरनी

इंदौर जू से पहुंची एशियाई शेरनी ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: महीनों का लंबा इंतजार सोमवार सुबह उस वक्त खत्म हुआ जब कानपुर जू में पहुंच गई एशियाई शेरनी. प्राणी उद्यान के प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर की मौजूदगी में उसे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया जहां वह फिलहाल क्वारंटाइन रहेगी. इंदौर जू से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद शेरनी परेशान दिखाई दे रही थी. रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर फिरोज खान ने बताया कि मौजूदा समय में कानपुर जू में तीन शेर हैं. इनमें शंकर, उमा और सुंदरी हैं. यह सभी हाइब्रिड प्रजाति के हैं. वहीं अब जो इंदौर जू से शेरनी पहुंची है वह एशियाटिक लायन कैटेगरी की शेरनी है.

शेरनी को किया गया क्वारंटाइन