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शेरनी 'नीरजा' के शावकों की हो रही देखभाल; इटावा लायन सफारी में अब 23 शेर, गर्मी को लेकर AC और कूलर की व्यवस्था

इटावा लायन सफारी ( Photo credit: ETV Bharat )

इटावा : इटावा लायन सफारी में पिछले 8 मार्च को शेरनी 'नीरजा' ने चार शावकों को जन्म दिया था. जिसके बाद यह चारों शावक अभी अपनी मां नीरजा के साथ हैं. शेरनी चारों शावकों का ध्यान रख रही है. इसके साथ ही सफारी में अब शरों की संख्या 23 हो गई है, जिसमें 15 शेरनियां और 8 शेर शामिल हैं. इन्हें गर्मी से बचाने के लिये खास इंतजाम किये गये हैं.





सफारी डायरेक्टर अनिल पटेल ने बताया कि बीते 8 मार्च को शेरनी 'नीरजा' ने चार शावकों को जन्म दिया है. इनमें एक मेल और तीन फीमेल शावक हैं. उन्होंने बताया कि शेरनी चारों का शावकों का ध्यान रख रही है. मेल शावक करीब 3.5 किलो और फीमेल शावक 3 किलो के हो गये हैं. सफारी डायरेक्टर अनिल पटेल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि इन बच्चों के आने से अब सफारी में शेरों के कुनबे की कुल संख्या 23 हो गई है, जिसमें 15 शेरनियां और 8 शेर शामिल हैं. उन्होंने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. इन नन्हे शावकों और बाकी शेरों को गर्मी से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने बताया कि एसी से लेकर कूलर तक की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि योजना यह है कि जल्द ही इन शावकों को भी सफारी के खुले वातावरण में पर्यटकों के दीदार के लिए छोड़ा जाएगा. गर्मी से बचाने के लिये वृहद स्तर पर प्लांटेशन भी किया गया है.