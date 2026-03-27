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शेरनी 'नीरजा' के शावकों की हो रही देखभाल; इटावा लायन सफारी में अब 23 शेर, गर्मी को लेकर AC और कूलर की व्यवस्था

सफारी डायरेक्टर अनिल पटेल ने बताया कि मेल शावक करीब 3.5 किलो और फीमेल शावक 3 किलो के हो गये हैं.

इटावा लायन सफारी
इटावा लायन सफारी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 5:43 PM IST

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इटावा : इटावा लायन सफारी में पिछले 8 मार्च को शेरनी 'नीरजा' ने चार शावकों को जन्म दिया था. जिसके बाद यह चारों शावक अभी अपनी मां नीरजा के साथ हैं. शेरनी चारों शावकों का ध्यान रख रही है. इसके साथ ही सफारी में अब शरों की संख्या 23 हो गई है, जिसमें 15 शेरनियां और 8 शेर शामिल हैं. इन्हें गर्मी से बचाने के लिये खास इंतजाम किये गये हैं.


सफारी डायरेक्टर अनिल पटेल ने बताया कि बीते 8 मार्च को शेरनी 'नीरजा' ने चार शावकों को जन्म दिया है. इनमें एक मेल और तीन फीमेल शावक हैं. उन्होंने बताया कि शेरनी चारों का शावकों का ध्यान रख रही है. मेल शावक करीब 3.5 किलो और फीमेल शावक 3 किलो के हो गये हैं.

सफारी डायरेक्टर अनिल पटेल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि इन बच्चों के आने से अब सफारी में शेरों के कुनबे की कुल संख्या 23 हो गई है, जिसमें 15 शेरनियां और 8 शेर शामिल हैं. उन्होंने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. इन नन्हे शावकों और बाकी शेरों को गर्मी से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि एसी से लेकर कूलर तक की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि योजना यह है कि जल्द ही इन शावकों को भी सफारी के खुले वातावरण में पर्यटकों के दीदार के लिए छोड़ा जाएगा. गर्मी से बचाने के लिये वृहद स्तर पर प्लांटेशन भी किया गया है.

इटावा लायन सफारी में शेर
इटावा लायन सफारी में शेर (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि सफारी एक हजार एकड़ में फैला है. जिसका 350 हेक्टेयर एरिया है. इसमें पांच अलग-अलग सफारियां हैं. इसमें लायन सफारी, लैपर्ड सफारी इसमें अन्य सफारी हैं. सबका अलग-अलग अपना एरिया है. लायन सफारी 50 हेक्टेयर एरिया में है, लैपर्ड सफारी 21 हेक्टेयर एरिया में है. 20 हेक्टेयर एरिया में भालू सफारी है.

उन्होंने बताया कि 21 हेक्टेयर एरिया में बची हुई दो सफारी हैं. उन्होंने बताया कि पर्यटकों की संख्या विगत वर्षों से इस वर्ष ज्यादा है. सवा लाख से ज्यादा पर्यटक अभी तक आ चुक हैं. पर्यटकों के जरिए अब तक ₹2.5 करोड़ की गेट फीस मिल चुकी है.

इटावा लायन सफारी में शेर
इटावा लायन सफारी में शेर (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि सफारी को रन करने के लिये 'कॉर्पस फंड' बनाया गया है. 'कॉर्पस फंड' और इंटरेस्ट और गेट फीस मिलाकर सभी खर्चे निकल जाते हैं. उन्होंने बताया कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि इटावा में वर्तमान समय में 18 लायन यहीं पर पैदा हुए हैं.

सफारी डायरेक्टर अनिल कुमार पटेल ने बताया कि यह न केवल इटावा के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है. वन्यजीव संरक्षण की दिशा में इटावा लायन सफारी एक नई मिसाल पेश कर रहा है.

क्या होता है कार्पस फंड? : कॉर्पस फंड (Corpus Fund) वह स्थायी मूलधन होता है जिसे किसी संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी के लिए हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है. इस मूलधन को खर्च नहीं किया जाता, बल्कि उससे मिलने वाली आय (ब्याज/रिटर्न) से संस्था के काम चलाए जाते हैं.



यह भी पढ़ें : इटावा लायन सफारी में शेरनी रूपा ने चार शावकों को दिया जन्म, सभी मृत; अफसरों का दावा- समय पूर्व प्रसव से हुई मौत

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