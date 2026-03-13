एमपी का टाइगर हब है यह जियोलॉजिकल पार्क, तीन नए मेहमानों के आने के बाद 27 हुई संख्या
इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शेरनी मेघा ने तीन शावकों को जन्म दिया. 15 दिन बाद पहली बार पिंजरे से निकले लॉयन कब.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 4:38 PM IST
इंदौर: तरह-तरह के सुंदर वन्य प्राणी और जीव जंतुओं के लिए चर्चित इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में फिर तीन शावकों ने जन्म लिया है. इन्हें मिलाकर यहां लायन, टाइगर और लेपर्ड की कुल संख्या 27 तक पहुंच गई है. दरअसल कुछ दिन पहले ही यहां मेघा नाम का शेरनी ने तीन शावकों को जन्म दिया था इसके बाद से ही उनके पिंजरे से निकलने का इंतजार किया जा रहा था. लिहाजा जब शावक 15 दिन के हो गए तो पहली बार पिंजरे से निकलकर चिड़ियाघर के लॉयन कॉरिडोर में नजर आए.
इंदौर में अब वन्य प्राणियों की सर्वाधिक वैरायटी और नस्ल हैं
बता दें इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में टाइगर, लायन और पैंथर सर्वाधिक संख्या में जन्म लेते हैं. जिन्हें रखने के लिए यहां बड़ी जगह नहीं होने के कारण इन्हें एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत देश के अन्य चिड़िया घरों अथवा प्राणी संग्रहालयों को अन्य वन्य प्राणियों के बदले में दिया जाता है. जिसके फलस्वरूप इंदौर में अब वन्य प्राणियों की वैरायटी और नस्ल सर्वाधिक हैं.
कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में अब तक शेरनियों के 13 से अधिक बच्चों ने जन्म लिया
चिड़ियाघर के प्रभारी डॉ. उत्तम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस चिड़ियाघर में अब तक शेर शेरनियों के 13 से अधिक बच्चों को जन्म दिया जा चुका है. यह हमारे एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए बहुत सार्थक साबित होंगे. उन्होंने कहा, हमारे चिड़ियाघर में ब्रीडिंग के लिहाज से एक अच्छे एनवायरमेंट मिलने के कारण शेर-शेरनिया यहां पर अच्छा जीवन बिताते हुए अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं.
- इंदौर जू का सफर होगा रोमांचक, एक साथ गदर काटेंगे शुतुरमुर्ग और बायसन, कर्नाटक से सीधे हुई लैंडिंग
- मोर और भेड़िए की परवरिश करेगा पोस्ट ऑफिस, कमला नेहरू संग्रहालय में गोद ले सकते हैं जानवर
हाल ही में हुए मेघा शेरनी के तीनों शावक स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है. शेरनी मेघा और शेर आकाश भी स्वस्थ है और अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा, कुछ दिनों में इन बच्चों का नामकरण भी किया जाएगा और भविष्य में यदि हमें कोई और वन्य प्राणी इंदौर के चिड़ियाघर में लाना हो तो इन शावकों के बदले में लाया जा सकता है.