इटावा लॉयन सफारी में शेरनी ने चार शावकों को दिया जन्म, अखिलेश यादव ने लिखा 'शेरों के सोहर गाओ'...

चारों शावक फिलहाल पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे, कर्मचारियों में खुशी की लहर.

lioness gives birth to four cubs at etawah lion safari
इटावा लॉयन सफारी में शेरनी ने चार शावकों को दिया जन्म. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 8:51 AM IST

Updated : March 10, 2026 at 10:13 AM IST

इटावा: इटावा लॉयन सफारी पार्क में शेरनी नीरजा ने चार शावकों को जन्म दिया है. यह शेरनी नीरजा की तीसरी डिलीवरी है. चारों शावक पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं. वहीं, शावकों के जन्म की खबर मिलते ही सफारी प्रशासन और कर्मचारियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. वहीं, इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बेहद खुश हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस खुशी को जाहिर किया है. उन्होंने लिखा है शेरो के सोहर गाओ.

सफारी पार्क के डायरेक्टर अनिल पटेल के मुताबिक इटावा सफारी पार्क में लायन सफारी, लेपर्ड सफारी, एंटीलोप सफारी, डियर सफारी और बियर सफारी पर्यटकों के लिए खोली गई हैं. यहां बड़ी संख्या में लोग वन्यजीवों को देखने आते हैं. शेरनी नीरजा ने चार शावकों को जन्म दिया है. इस तरह सफारी में शेरों की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई है.

lioness-gives-birth-to-four-cubs-at-etawah-lion-safari
अखिलेश यादव ने एक्स पर ये लिखा. (etv bharat)

फिलहाल शावकों और उनकी मां नीरजा की विशेष निगरानी की जा रही है, ताकि उनकी सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने कहा कि शेरनी नीरजा ने आठ मार्च को चारों शावकों को जन्म दिया है. फिलहाल सभी शावक स्वस्थ हैं. शेरनी नीरजा शावकों की देखभाल में व्यस्त हैं. सफारी प्रशासन सीसीटीवी कैमरों से इनकी लगातार निगरानी कर रहा है.

नीरजा तीसरी बार बनी मां: सफारी निदेशक डॉ. अनिल कुमार पटेल ने बताया कि शेरनी तीसरी बार मां बनी है. उसने इससे पहले पहली बार मां बनने पर दो और दूसरी बार मां बनने पर तीन शावकों को जन्म दिया था. उन्होंने कहा कि लॉयन सफारी के लिए यह बेहद गर्व का पल है.

