ETV Bharat / state

कानपुर जू में बब्बर शेर अजय की मौत, फेफड़ों में निकला ट्यूमर

18 साल की आयु पूरी करने के बाद, अजय ने जू परिसर में दम तोड़ा, शेरनी नंदिनी और अजय की जोड़ी फेमस थी.

कानपुर जू में शेर अजय की मौत
कानपुर जू में शेर अजय की मौत (Photo Credit : Media Cell Kanpur Zoo)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कानपुर जू में बुधवार को बब्बर शेर अजय की मौत हो गई. जू के निदेशक कन्हैया पटेल ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मंगलवार से बब्बर शेर अजय ने खाना-पीना छोड़ दिया है. जिसके बाद, डॉक्टरों ने तय किया कि बुधवार से उसका इलाज किया जाएगा.

इस दौरान बुधवार की सुबह कीपर ने डॉक्टर नासिर को बताया कि बब्बर शेर अजय को खून की उल्टी हुई है, फिर बिना देरी किए डॉक्टर्स ने बब्बर शेर अजय का इलाज शुरू किया. डॉक्टर नासिर के आनुसार, अजय को चक्कर आ रहे थे और उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी.

इसको देखते हुए डॉक्टर नासिर ने अजय को ताकत का इंजेक्शन लगाया और ग्लूकोज चढ़ाया, इसके थोड़ी देर बाद शेर अजय पिंजड़े में खड़ा हुआ और फिर गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

डॉक्टरों ने मौत के बाद, जब शेर का पीएम कराया, तो सामने आया कि उसके बाएं फेफड़े में टेनिस बॉल के आकार का ट्यूमर बन गया था. हालांकि, चिकित्सकों की टीम ने उसके खून के सैंपल व ट्यूमर के सैंपल लेकर जांच के लिए आईवीआरआई बरेली भेज दिया है. डा.नासिर ने बताया कि बब्बर शेर अजय ने कानपुर जू में 18 साल तीन माह, दो दिन की आयु के बाद बुधवार को अंतिम सांस ली.

डा.नासिर ने बताया कि बब्बर शेर अजय का जन्म मार्च 2008 में नंदन कानन जू रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था. उसे 11.12.2016 को रायपुर से कानपुर जू लाया गया था. यहां वह शेरनी नंदिनी के संग बहुत खुश रहता था. उनके तीन शावक भी साल 2017 में एक साथ जन्मे थे. जिन्हें उमा, शंकर और सुंदरी नाम दिया गया था. उमा और शंकर कानपुर जू में हैं, जबकि सुंदरी तिरुपति जू में है. बब्बर शेर अजय की मौत के बाद से कानपुर जू में सन्नाटा पसरा हुआ है.

जू के डॉक्टर नासिर ने बताया, बब्बर शेर अजय का जब पीएम किया गया, तो देखा गया कि उसके सीने में छह से सात लीटर खून भरा था. जांच के दौरान सामने आया की अजय के शरीर में केवल 28 ग्राम खून बचा था, जो बहुत अधिक गाढ़ा था. डा.नासिर ने ये भी बताया, जो फेफड़े में ट्यूमर था उसके फटने से बब्बर शेर अजय की मौत हुई है. अब आईवीआरआई बरेली से रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि ट्यूमर कैंसर था, या कुछ और.

ये भी पढ़ें: बर्ड फ्लू से कानपुर चिड़ियाघर में बब्बर शेर की मौत, अलीगढ़ में पक्षी विहार बंद, बहराइच डीएफओ ने जारी की एडवाइजरी

TAGGED:

KANPUR ZOO
LION AJAY DIES IN KANPUR ZOO
DEATH OF SHER AJAY
LION AJAY DIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.