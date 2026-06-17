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कानपुर जू में बब्बर शेर अजय की मौत, फेफड़ों में निकला ट्यूमर

डॉक्टरों ने मौत के बाद, जब शेर का पीएम कराया, तो सामने आया कि उसके बाएं फेफड़े में टेनिस बॉल के आकार का ट्यूमर बन गया था. हालांकि, चिकित्सकों की टीम ने उसके खून के सैंपल व ट्यूमर के सैंपल लेकर जांच के लिए आईवीआरआई बरेली भेज दिया है. डा.नासिर ने बताया कि बब्बर शेर अजय ने कानपुर जू में 18 साल तीन माह, दो दिन की आयु के बाद बुधवार को अंतिम सांस ली.



डा.नासिर ने बताया कि बब्बर शेर अजय का जन्म मार्च 2008 में नंदन कानन जू रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था. उसे 11.12.2016 को रायपुर से कानपुर जू लाया गया था. यहां वह शेरनी नंदिनी के संग बहुत खुश रहता था. उनके तीन शावक भी साल 2017 में एक साथ जन्मे थे. जिन्हें उमा, शंकर और सुंदरी नाम दिया गया था. उमा और शंकर कानपुर जू में हैं, जबकि सुंदरी तिरुपति जू में है. बब्बर शेर अजय की मौत के बाद से कानपुर जू में सन्नाटा पसरा हुआ है.



जू के डॉक्टर नासिर ने बताया, बब्बर शेर अजय का जब पीएम किया गया, तो देखा गया कि उसके सीने में छह से सात लीटर खून भरा था. जांच के दौरान सामने आया की अजय के शरीर में केवल 28 ग्राम खून बचा था, जो बहुत अधिक गाढ़ा था. डा.नासिर ने ये भी बताया, जो फेफड़े में ट्यूमर था उसके फटने से बब्बर शेर अजय की मौत हुई है. अब आईवीआरआई बरेली से रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि ट्यूमर कैंसर था, या कुछ और.



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