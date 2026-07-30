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बागपत में निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा, ससुर-दामाद समेत तीन मजदूरों की मौत

छपरौली में निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा, घायल मजदूर की अस्पताल में मौत

कल्लू और रोबिन (फाइल फोटो)
कल्लू और रोबिन (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 8:06 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 8:53 PM IST

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बागपत: कस्बे में गुरुवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया. इसमें निर्माणाधीन मकान का लिंटर (छज्जा) अचानक भरभराकर गिर पड़ा. हादसे में मलबे के नीचे दबने से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में घायल मजदूर की भी मौत हो गई. मृतकों में ससुर और दामाद हैं. हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है.

एसपी सूरज कुमार राय. (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, कस्बे में कुरैशियान मोहल्ले में परवेज के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है. निर्माण कार्य ठेकेदार रोबिन पुत्र पालेराम निवासी चरथावल मुजफ्फरनगर था. रोबिन के साथ उसके ससुर राधू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र सुखबीर व कल्लू पुत्र सेवाराम (निवासीगण पट्टी जगमलान) भी कार्य कर रहे थे. निर्माण के दौरान ही छज्जा गिर गया, जिसकी चपेट में तीनों आ गए. मृतक सुरेंद्र की दो बेटियां हैं, जिनमें सोनिया व पूजा हैं. पूजा की शादी रोबिन से हुई है और रोबिन पिछले 4 साल से घर जमाई बनकर सुरेंद्र के घर ही रह रहा था. वहीं रोबिन के तीन बच्चे हैं, जिनमें 7 वर्षीय वंश, 4 वर्षीया वंशिका व 2 वर्षीया गौरी शामिल हैं. इस हादसे के बाद पूजा सदमे में है. हादसे ने उसके पति व पिता दोनों को छीन लिया है.

इस हादसे की खबर मिलने के बाद घर पर भीड़ जमा हो गई. सभी लोग परिजनों को सांत्वना देने में लगे हुए थे. उधर, कल्लू पुत्र शोभाराम अविवाहित है. सुरेंद्र व कल्लू का घर आमने-सामने ही हैं. कल्लू के पिता शोभाराम की 9 साल पहले ही मौत हो चुकी है. कल्लू 5 भाई-बहन हैं, जिनमे कल्लू तीसरे नम्बर पर था. उसकी दो बहनों की शादी हो चुकी है. कल्लू की माता रोशनी घटना के बाद से बेसुध है. कल्लू के परिजनों ने मकान मालिक पर इलाज करवाने में लापरवाही का आरोप लगाया है.

बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे. जब छज्जा निर्माण हुआ था उसकी कोई अतिरिक्त स्पोर्ट नहीं थी और न ही किसी तरह की बाहरी बल्लियां, पोल लगाकर उसे सुरक्षित करने किया गया था. अब इन सभी बिंदुओं पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी जांच कर रहे हैं.

इधर, पुलिस ने दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. पुलिस के मुताबिक, परवेज कुरैशी के मकान का निर्माण कार्य पिछले करीब ढाई माह से चल रहा है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि निर्माणाधीन मकान में यह हादसा हुआ है.

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Last Updated : July 30, 2026 at 8:53 PM IST

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