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बागपत में निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा, ससुर-दामाद समेत तीन मजदूरों की मौत

कल्लू और रोबिन (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत: कस्बे में गुरुवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया. इसमें निर्माणाधीन मकान का लिंटर (छज्जा) अचानक भरभराकर गिर पड़ा. हादसे में मलबे के नीचे दबने से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में घायल मजदूर की भी मौत हो गई. मृतकों में ससुर और दामाद हैं. हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है. एसपी सूरज कुमार राय. (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, कस्बे में कुरैशियान मोहल्ले में परवेज के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है. निर्माण कार्य ठेकेदार रोबिन पुत्र पालेराम निवासी चरथावल मुजफ्फरनगर था. रोबिन के साथ उसके ससुर राधू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र सुखबीर व कल्लू पुत्र सेवाराम (निवासीगण पट्टी जगमलान) भी कार्य कर रहे थे. निर्माण के दौरान ही छज्जा गिर गया, जिसकी चपेट में तीनों आ गए. मृतक सुरेंद्र की दो बेटियां हैं, जिनमें सोनिया व पूजा हैं. पूजा की शादी रोबिन से हुई है और रोबिन पिछले 4 साल से घर जमाई बनकर सुरेंद्र के घर ही रह रहा था. वहीं रोबिन के तीन बच्चे हैं, जिनमें 7 वर्षीय वंश, 4 वर्षीया वंशिका व 2 वर्षीया गौरी शामिल हैं. इस हादसे के बाद पूजा सदमे में है. हादसे ने उसके पति व पिता दोनों को छीन लिया है.