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निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरने से हादसा, एक मजदूर गंभीर, कई घायल

दिल्ली के बवाना सेक्टर-2 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरने का मामला सामने आया है, जिसकी चपेट में एक मजदूर आ गया.

बवाना निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरा
बवाना निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 20, 2026 at 7:48 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बवाना सेक्टर-2 में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक निर्माणाधीन इमारत का लेंटर अचानक भरभराकर गिर गई. जानकारी के मुताबिक, निर्माण कार्य चल रहा था, तभी अचानक उसका लेंटर गिर गया. लेंटर गिरते ही वहां काम कर रहे कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए. कुछ मजदूरों को मामूली चोटें आईं, जबकि एक मजदूर लेंटर के नीचे बुरी तरह दब गया.

घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. मौके पर क्रेन मंगवाई गई, जिसकी मदद से भारी लेंटर को उठाया गया. इसके बाद सरियों को काटकर दबे हुए मजदूर को बाहर निकाला गया. यह रेस्क्यू ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन आखिरकार मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

बवाना निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरा: घायल मजदूर को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. वहीं अन्य घायल मजदूरों को भी प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है. इस हादसे के बाद निर्माण कार्य की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा था.

बवाना निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरा (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी जीशान ने बताया कि मैं पानी लेने गया था, तभी मेरे दोस्त का फोन आया कि बिल्डिंग का लेंटर गिर गया तभी देखा कि लोगों को चोट आई हुई थी ओर एक मजदूर दबा हुआ था, लेंटर के नीचे से उसे सरिए काट कर निकाला गया.

घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया: फायर ऑफिसर प्रमोद कुमार ने बताया कि हमारे पास कॉल आई कि बिल्डिंग लेंटर गिर गया, तभी तुरंत नजदीकी सभी फायर स्टेशन से गाड़ियों को निकाल दिया गया. जैसे ही पहुंचे तो एक मजदूर दबा हुआ था, क्रेन के द्वारा लेंटर हटाया गया ओर सरिए को काट के उसे बाहर निकाल कर नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया. फिलहाल, पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुट गए हैं और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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