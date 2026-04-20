ETV Bharat / state

निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरने से हादसा, एक मजदूर गंभीर, कई घायल

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बवाना सेक्टर-2 में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक निर्माणाधीन इमारत का लेंटर अचानक भरभराकर गिर गई. जानकारी के मुताबिक, निर्माण कार्य चल रहा था, तभी अचानक उसका लेंटर गिर गया. लेंटर गिरते ही वहां काम कर रहे कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए. कुछ मजदूरों को मामूली चोटें आईं, जबकि एक मजदूर लेंटर के नीचे बुरी तरह दब गया.

घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. मौके पर क्रेन मंगवाई गई, जिसकी मदद से भारी लेंटर को उठाया गया. इसके बाद सरियों को काटकर दबे हुए मजदूर को बाहर निकाला गया. यह रेस्क्यू ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन आखिरकार मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

बवाना निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरा: घायल मजदूर को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. वहीं अन्य घायल मजदूरों को भी प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है. इस हादसे के बाद निर्माण कार्य की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा था.